2022 rok był rokiem bezlusterkowców

Już od dawna można usłyszeć, że przyszłość fotografii należy do bezlusterkowców, a lustrzanki powoli stają się historycznym artefaktem - Nie są to słowa pozbawione solidnych podstaw - po zamknięciu 2022 roku można śmiało powiedzieć, że był to czas aparatów pozbawionych lustra.

Nadchodzi kres ery lustrzanek Liczbą, która jest najważniejsza i w zasadzie podsumowuje sytuację w branży aparatów fotograficznych, jest liczba wysłanych aparatów zestawiona według CIPA (The Camera & Imaging Products Associations), która wyniosła w 2022 roku 8,01 miliona sztuk. To właściwie spadek w porównaniu do 2021 roku, kiedy to wysłano 8,36 miliona egzemplarzy. Co ciekawe, całkowita wartość sprzedanych aparatów wzrosła o 40%, co oznacza powrót do dobrej kondycji branży z 2018 roku.