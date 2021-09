21 lat codziennych selfie zebranych w dwuminutowy film

Niezwykle refleksyjnie i poruszająco działa 21 lat życia skompresowanych do dwuminutowego filmiku - Taki właśnie obraz przygotował Noah Kalina, który przez 21 lat codziennie wykonywał sobie autoportret. Postanowił teraz połączyć te obrazy, aby ukazać upływ czasu na własnym przykładzie.



Zaprezentowany poniżej film to jeden z kilku montaży, które od czasu rozpoczęcia tego projektu wykonał Noah Kalina. 21 lat temu postanowił wykonywać sobie codziennie autoportret i przez cały ten czas był wierny temu rytuałowi. Nie przez przypadek jednak postanowił wykonać kolejne zestawienie w postaci filmiku. Otóż w najnowszej prezentacji jego autoportretów zgromadził fotografie wykonane w ciągu 7777 dni.

