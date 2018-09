30 typów fotografów – sprawdź, którym Ty jesteś

Pochodzący z Finlandii fotograf Antti Karppinen postanowił pokazać, jak wygląda 30 różnych typów fotografów. Jego zabawna seria zdjęć pomaga odróżnić fotografa ślubnego od reklamowego, paparazzi od fotografa mody czy fotografa dziecięcego od koncertowego. Po obejrzeniu jego zdjęć wystarczać Ci będzie rzut oka, aby wiedzieć z jakim fotografem masz do czynienia.

Niewtajemniczonym może wydawać się, że każda osoba z aparatem jest taka sama. Antti Karppinen celnie i z przymrużeniem oka udowadnia, że każda profesja ma swoją specyfikę. Różnice dotyczą przyjmowanych póz, zachowań, strojów, sprzętu i akcesoriów. Przykładowo fotograf reklamowy będzie miał najprawdopodobniej aparat podłączony do komputera tak, aby natychmiast widzieć efekty pracy, natomiast nieodłączonym atrybutem fotografa dziecięcego będzie zabawka, która ma zwracać uwagę pociechy występującej przed obiektywem.

Poniżej znajdują się wybrane fotografie, prezentujące typy entuzjastów robienia zdjęć (lub osób, które niekoniecznie to lubią, ale z tego żyją). Warto również obejrzeć film przygotowany przez Antti Karppinena, gdyż zdjęcia nie oddają w pełni jego trafnych obserwacji typów fotografów i umiejętnego ich naśladowania.

Początkujący fotograf / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf burz / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf dziecięcy / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf dziecięcy ze specjalizacją noworodkową / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf aktu / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Entuzjasta czerni i bieli / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf jedzenia / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf koncertowy / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf krajobrazowy / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf "komórkowy" / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf powietrzny ze specjalizacją obsługa czterośmigłowych statków powietrznych / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf sportowy / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf szkolny / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Makrofotograf / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf panoram / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Paparazzi / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf ptaków / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf reklamowy / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Retuszer / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Pasjonat selfie / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Fotograf uliczny / źródło: kanał na YouTube Antti Karppinena

Teraz nie będziesz mieć problemu z rozszyfrowywaniem zamiarów osoby zbliżającej się do Ciebie z aparatem. Najważniejsze jednak, że możesz stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie – kim właściwie jestem?

