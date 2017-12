32-calowy monitor Philips z HDR i USB-C w dobrej cenie

Nowy monitor marki Philips docenią hobbyści fotografii i montażu wideo. 10-bitowa matryca IPS o przekątnej 32 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli wyróżnia się szeroką przestrzenią barw – 1,07 mld kolorów (pokrywa 99% palety Adobe RGB). Dodatkowo oferuje wsparcie dla przyszłościowej technologii HDR (High Dynamic Range), pozwalającej na wyświetlanie obrazów prezentujących się bardziej naturalnie dla ludzkiego oka.

Jasność podświetlenia ekranu w monitorze Philips 328P6AUBREB wynosi 450 cd/m², a typowy współczynnik kontrastu to 1200:1. Czas reakcji matrycy to 4 ms (GtG). Monitor wspiera dwa rozwiązania, które ograniczają zmęczenie wzroku związane z długotrwałą pracą przed ekranem. Pierwsze z nich to technologia Flicker-Free, redukująca migotanie wyświetlacza. Drugim jest natomiast tryb LowBlue, ograniczający emisję niekorzystanie wpływającego na wzrok niebieskiego światła.