360fly 4K Pro – kamera sferyczna, która potrafi przesyłać obraz UHD w trakcie filmowania

Wymagania stawiane kamerom o polu widzenia 360 stopni są coraz wyższe. Nagrywanie zwykłego obrazu dookólnego już nie wystarcza. Teraz obraz (koniecznie o wysokiej rozdzielczości) powinien być możliwy do obejrzenia jeszcze w trakcie nagrywania. Opracowana przez firmę 360fly kamera realizująca to zadanie nosząca nazwę 360fly 4K PRO jest już dostępna w przedsprzedaży, a realizacja pierwszych zamówień planowana jest na jesień bieżącego roku.

Kamera 360fly 4K Pro już na pierwszy rzut oka wyróżnia się wyglądem. Nowoczesny projekt o ostrych liniach, niewielkie rozmiary i charakterystyczne dla produktów tej firmy trójkątne wstawki przykuwają uwagę. Jednak stylistyka to nie wszystko, równie ważne są jej wnętrze i możliwości. Jest to bowiem produkt, który nie tylko potrafi filmować obraz o polu widzenia 360 stopni w poziomie i 240 stopni w pionie, ale też przesyła go strumieniowo wykorzystując w tym celu interfejsy USB, HDMI oraz moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi/Bluetooth. Odbiornikiem takiego przekazu może być urządzenie mobilne z odpowiednią, sparowaną z kamerą aplikacją.