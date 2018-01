#365 Unpacked – fotograf przez 4 lata nie wyrzucał śmieci, aby stworzyć z nich dający do myślenia projekt

Fotografia od zawsze była dobrym narzędziem w rękach twórców zwiększających naszą świadomość ekologiczną. I jak niejednokrotnie pokazuje praktyka, niebanalny pomysł i dobre wykonanie dają znacznie lepsze efekty, niż epatowanie dosłownością. Wiedział o tym z pewnością Antoine Repessé. Jego pomysł na projekt nazwany „#365 Unpacked” był prosty: zbierać przez dłuższy czas odpady przeznaczone do recyklingu, aby następnie za ich pomocą pokazać nam, co jako konsumenci zużywamy i co pozostawiamy po sobie.

Projekt #365 Unpacked (co można dość swobodnie przetłumaczyć jako "rok odpakowany") zaczął swoją egzystencję dość dawno, bo w 2011 roku. Wtedy właśnie francuski fotograf Antoine Repessé przestał wyrzucać segregowane przez siebie śmieci, aby po czterech latach wykorzystać je jako rekwizyty do wykonywanych przez siebie zdjęć. I rzeczywiście kadry te dają mocno do myślenia. Pozwalają spojrzeć z dystansu na to, jak żyjemy, co zużywamy i co pozostawiamy po sobie. Wnioski nie napawają optymizmem.