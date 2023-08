45 000 galaktyk na zdjęciu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

Jednym z najbardzej fundamentalnych pytań w astronomii jest to, jak powstały pierwsze gwiazdy i galaktyki - W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie ma pomóc misja Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba - Już teraz udało mu się przyczynić do przybliżenia momentu odkrycia tej tajemnicy.



Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zarejestrował gwiazdy, które narodziły się tuż po początku czasu Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przesłał na ziemię zdjęcie, które jest zachwycające. Ale to nie tylko estetyczna przyjemność, ale także ogrom bezcennych danych, które przydadzą się naukowcom. Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba udało się odkryć setki galaktyk, które istniały, gdy wszechświat miał mniej niż 600 milionów lat. Naukowcy NASA zidentyfikował na przesłanych obrazach także mnóstwo młodych, gorących gwiazd.