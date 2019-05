5 inspirujących pomysłów na zdjęcia martwej natury

Nie ma uniwersalnej recepty na inspirację, choć każdy fotograf ma swój zestaw sztuczek i pomysłów na jej poszukiwanie. Jeśli więc szukasz iskierki inspiracji do fotografowania martwej natury i chcesz spróbować czegoś nowego, ale nie wiesz dokładnie czego, z pomocą przychodzi Dina Belenka. Fotografka opisała pięć pomysłów - wszechstronnych i nie wymagających skomplikowanych narzędzi ani rzadkich rekwizytów, które można wypróbować podczas fotografowania martwej natury.



1. Wyobraź sobie postać

Moim ulubionym sposobem tworzenia pomysłów na fotografię martwej natury jest wymyślenie postaci, bohatera twojej historii. Czytelnik, pirat, architekt lub zegarmistrz. Wybierz kogoś. Załóżmy, że Twoim bohaterem jest pisarz. Co by robił? Czy spędziłby nieprzespaną noc, szukając nowego zwrotu akcji na dnie filiżanki kawy? Czy spaliłby nieudane rękopisy? Czy zobaczy osławionego kruka w rozlanym tuszu? Kluczowym elementem jest tutaj jedno pytanie: co to znaczy wizualnie?