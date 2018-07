5 kwestii, o których powinien pamiętać każdy model. Przygotuj się dobrze do sesji zdjęciowej

Jaka powinna być idealna modelka lub idealny model? Co powinni wiedzieć przed sesją zdjęciową? Jak się zachowywać? Niektórzy, ci bardziej doświadczeni, to wiedzą, natomiast inni już niekoniecznie. Często jednym z zadań fotografii jest umiejętne pokierowanie modelami jeszcze przed rozpoczęciem sesji, aby materiał zdjęciowy był dobry, a przebieg pracy bezkonfliktowy. Szwajcarski fotograf i retuszer Quentin Decaillet postanowił zebrać w pięciu prostych punktach najważniejsze kwestie, które każdy fotograf powinien gruntownie przedyskutować ze swoimi modelami, a każdy model wpoić sobie jako zasady obowiązujące w pracy.

Sesja zdjęciowa a praca z modelem

Kwestie omawiane w tym krótkim poradniku nie dotyczą fotografa bezpośrednio - dotyczą osób, które fotografuje. Doświadczony model lub modelka wiedzą, jak należy się przygotować do sesji, podczas gdy początkujący muszą się tego dopiero nauczyć. To prawda, że wszystko jest kwestią czasu i doświadczenia, lecz jeśli właśnie czeka cię realizacja sesji zdjęciowej, to zapewne chciałbyś, aby osoba, którą fotografujesz, była dobrze przygotowana do swojego zadania. Dlatego właśnie szczera i odpowiednio przeprowadzona rozmowa może nie tylko bardzo uprościć sesję zdjęciową, ale często wręcz uczynić ją możliwą. Tylko bowiem na materiałach promocyjnych wszystkie modelki są idealnie przygotowane, modele zwarci i gotowi, a praca przebiega w komfortowych warunkach. Rzeczywistość zazwyczaj bywa zgoła odmienna.