5 prostych pomysłów na niesamowite zdjęcia makro

Cooperative of Photography (COOPH) opublikowało nowy film, prezentujący widzom pięć pomysłów na makrofotografię. Film udowadnia, że do powstania niesamowitych obrazów nie musimy od razu inwestować w drogi sprzęt. Lubicie chipsy Pringles? Jeśli tak, to właśnie macie szanse na posiadanie rewelacyjnego dyfuzora do zdjęć makro.

