5 prostych sposobów na wyjątkowe wystąpienie

Za 3 dni masz ważne wystąpienie. Powoli zaczynasz się stresować. Gorzej śpisz, czujesz się poddenerwowany i ludzie wokół bardzie niż zwykle Cię irytują. Próbujesz uciekać od myśli, że w końcu trzba do tego przysiąść i je przygotować. Jednak nie możesz tego robić w nieskończoność. W końcu siadasz. I… nie wiesz jak się do tego zabrać. Nic nie szkodzi. Właśnie po to jest ten artykuł. Poznaj 5 sposobów na to, aby Twoje najbliższe wystąpienie wywołało zachwyt publiczności zamiast zapadnięcia w sen zimowy…

Świetne otwarcie

Jeśli chcesz przekonać do siebie publicznośc musisz dobrze zacząć. Jeśli rozpoczniesz w nudny sposób i nie zainteresujesz swoich słuchaczy będzie Ci bardzo ciężko przekonać do siebie w dalszej fazie wystąpienia. Dlatego warto abyś rozpoczał swoją przemowę od akcentu początowego. O co w nim chodzi? Przede wszystkim o ściągnięcie uwagi pewnym niestandardowym otwarciem. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Poszukaj jakiegoś ciekawego zdjęcia lub filmu, który może rozpocząć krótką dyskusję. Możesz również rozpocząć pytaniem do publiczności. Możes również pokazać przedmiot, który zainteresuje odbiorców. Jeśli zrobisz to jeszcze przed przedstawieniem się i wskazaniem tematu możesz znacząco podnieśc uwage słuchaczy. Stanie się to dlatego, ponieważ wybija to ze schematu, do którego wielu ludzi jest przyzwyczajonych. Dzięki takiemu akcentowi początkowemu możesz wzbudzić u swoich odbiorców myśl "to jest ciekawe. Może będzie inaczej niż na zwykłej prezentacji".

Po kolei

Świetnie, rozpoczęcie masz już za sobą. Teraz czas na to, aby Twoja prezentacja miała przemyślaną strukturę. Jeśli jej nie stworzysz możesz mieć pewność, że stworzysz u swoich odbiorców poczucie chaosu, przez co oni nie będą wiedzieli o co Ci tak naprawdę chodzi w tej prezentacji. Jak stworzyć taką strukturę? W Aktren stosujemy metodę Questuon Flow Strategy, w której jednym punktem jest wypisanie wszystkich pytań, na które chcesz odpowiedzieć w swojej prezentacji. Kiedy już uda Ci się je wszystkie wypisać czas na montaż! Ułóż je w takiej kolejności, która jest według Ciebie najbardziej logiczna. Następnie przeczytaj tak ułożony scenariusz osobie, która nie zna się zupełnie na Twoim temacie. Jeśli powie, że struktura ma sens – jesteś w domu. Jeśli nie – czas na zmiany. Ta konsultacja jest bardzo ważna, ponieważ Ty sam możesz cierpieć na Klątwę wiedzy, która polega na tym, że przez ogromną ilość informacji na temat, w którym jesteś ekspertem ciężko jest Ci przyjąć perspektywę laika. Kiedy ułozysz już pytania, pamiętaj, aby rozpisać sobie wprowadzenie (tuz po akcencie początkowym), w którym powiesz:

Kim jesteś i czym się zajmujesz

Jakie jest cel spotkania

Jaka jest agenda spotkania (na przykład: najpierw Twoja prezentacja, a na koniec sesja pytań i odpowiedzi.)

W zakończeniu pamiętaj o podsumowaniu, które polega na wyciągnięciu esencji z Twojego wystąpienia. Pomyśl jaka jest jedna rzecz, która chciałbyś, żeby zapamiętali Twoi słuchacze. Nie zapomnij również o Call To Action, czyli wezwaniu do działania. Zastanów się na jakim konkretnym zachowaniu słuchaczy zależy Ci po Twoim wystapieniu i powiedz im o tym wprost.

I żyli długo i…

Świetne rozpoczęcie i struktura nie wystarczą, aby skraść serca słuchaczy. Do tego potrzeba czegoś co poruszy ich emocje. A do tego jest pewne wspaniałe narzędzie. Znasz je na pewno bardzo dobrze, ale jest szansa, że nie stosujesz go w swoich wystąpieniach. Mowa o… opowiadaniu historii. Nawet jeśli masz tylko 10 minutowe wystąpienie postaraj się wpleść w nie krótką historię, która ukazuje pewną prawdę, która jest istotna w kontekście twojej prezentacji. Gdzie znaleźć taką historię? Najlepiej ze swojego życia. Na przykład jeśli opowiadasz o konkretnym projekcie pomyśl o momentach, które sprawiły Tobie lub Twojeu zespołowi najwięcje problemów. W takiej krótkiej histori po krótce:

Przedstaw bohaterów

Przedstaw tylko najważniejsze momenty w tej historii

Jasno określ na czym polegała Wasza przeszkoda

Kto lub co Wam pomogło w rozwiązaniu tego problemu.

Powiedz jak poradzenie sobie z tą przeskodą zmienło Was i Wasz projekt.

Jeśli nie opowiadałeś wcześniej tej historii wypróbuj ją wczesniej przed kimś, kto nie wie o co chodzi i zapytaj ją o to, co z tej historii wynika. Zmieniaj sposób opowiadania do tego momentu, w którym będzie jasne o co w niej chodzi. Pamiętaj również o swoim zaangażowaniu w opowiadanie historii. Dzięki temu zabierzesz swoich słuchaczy w podróż i wzbudzisz w nich emocje. A o to właśnie chodzi w dobrze opowiedzianej historii.

Eksperymentuj z głosem

Pamiętasz swoich wykładowców na uczelni? Może wśród nich był ktoś taki, kto miał niewiarygodną umiejętność usypiania publiczności? I niekoniecznie powodem tego musiał być nudny temat… Równie dobrze powodem mógł być głos. I to głos nie byle jaki tylko źle używany. Głos monotonny. Jak sobie z tym poradzic? Po pierwsze uświadomić sobie w jaki sposób mówimy. Do tego świetnie nadaje się nagranie siebie na telefon. Wybierz kilkuminutowy fragment swojego wystąpienia i nagraj go, a następnie odsłuchaj. Jaki jest twój głos? Głośny, czy cichy? Niski, czy wysoki? Mówisz szybko czy wolno? Stosujesz pauzy? Czy wszystkie słowa są zrozumiałe? Kiedy już przeanalizujesz to w jaki sposób mówisz postaraj się swój głos urozmaicić. Zacznij używać go tak, aby brzmial bardziej interesująco. Pomocne może być w tym bardzo stosowanie pauz w odpowiedni momentach. Jeśli zatrzymasz się tuż przed ważna informacją możesz szybko ściągnąć uwagę swoich słuchaczy. Dlatego szczególnie jeśli masz tendencję do szybkiego mówienia, intencjonalnie je spowolnij i dodaj pauzę 2-3 sekundową przed wypowiedzeniem ważnej informacji.

Interakcja

Piątym elementem wznoszenia twoich wystąpień na wyższy poziom jest dobry kontakt z publicznością. Na pewno kojarysz systuacje, w których prelegent zafascynowany tematem zapomina o bożym świecie i zachowuje się tak, jakby był sam w sali. Takich sytuacji zdecydowanie należy unikać. Dlatego już od samego początku swojego wystąpienia postaraj się wejść w interakcję z publicznością. O ile przy większych audytoriach (ponad 100 osob) może być ciężko wejść w dyskusję, to przy mniejszych jak najbardziej można zadać pytanie i zachęcić do wyrażenia własnego zdania. Odbiorca będzie słuchał jeśli będzie zaangażowany. A nic tak lepiej nie angażuje w trakcie słuchania prezentacji jak sami zaczniemy mówić. Dlatego przygotuj przed wystąpieniem kilka pytań do swoich słuchaczy i nie zawahaj się ich użyć!

Przede wszystkim ćwicz!

Jednak najważniejsze z tego wszystkiego to trening! Bez ćwiczenia tych i innych elementów genialne wystąpienia, które porywają publiczność pozostaną tylko w sferze marzeń. Dlatego jeśli chcesz zabrać się za swoje wystąpienia i sprawić, aby słuchacze w końcu zaczęli Cie słuchać i kupować twoje usługi lub produkt to przyjdź do nas na szkolenie. Naszym flagowym szkoleniem jest Master of business presentation 1, na którym dowiesz się i przećwiczysz podstawy sztuki wystąpień publicznych. Oprócz niego mamy również szkolenia bardziej zaawansowane jak to o perswazji i argumentacji, czy z wystąpień liderskich. A jeśli chcesz tworzyć piekne prezentacje to polecamy szkolenie Triki i myki w Power Point. W końcu jeśli chcesz porywać odbiorców swoimi historiami wybierz się na szkolenie ze storytellingu. A tutaj przeczytasz o wszystkich naszych szkoleniach otwartych: https://aktren.pl/harmonogram-szkolen/?utm_source=art&utm_campaign=aktren