5 rad zawodowego fotografa po pierwszym roku pracy "na swoim"

Niejeden pasjonat fotografii chciałby przekuć swoje zainteresowanie w sposób na życie. Wielu próbuje to zrobić – jednym się udaje, innym nie. Wielu z tych, którzy przeszli drogę od amatorstwa po prowadzenie własnej działalności w branży może służyć nam inspiracją. Tym bardziej więc warto docenić, gdy sami decydują się podzielić z nami wnioskami dotyczącymi przejścia na zawodowstwo. Takim fotografem jest kalifornijczyk David Wahlman, który z okazji zamknięcia pierwszego roku w roli własnego szefa postanowił zebrać to, czego się nauczył w pięciu cennych lekcjach otrzymanych od życia. Przeczytajcie, być może sami znajdziecie tu cenną wiedzę.

Zakres zawodowych zainteresowań Davida Wahlmana jest dość szeroki. W jego portfolio znaleźć można zdjęcia krajobrazowe, turystyczne i związane ze sportami wyczynowymi, portrety i fotografie reklamowe. Zajmuje się też fotografią produktową oraz dokumentowaniem imprez i wydarzeń. Obszarem jego pracy jest hrabstwo Orange w południowej Kalifornii – miejsce znane z pięknych plenerów, tętniące życiem i często będące tłem dla filmów i seriali telewizyjnych. Sam David określa siebie jako miłośnika aktywnego stylu życia i twórcę. Jego ulubionymi mediami są - jak można się łatwo domyślić - fotografia i film. Rok temu postanowił zacząć pracę na zupełnie własny rachunek jako fotograf i producent filmowy. To, co czytacie poniżej jest, jak sam pisze "lekcjami, jakie otrzymał po pierwszym roku prowadzenia własnej działalności". Podzielił się nimi z innymi fotografami za pośrednictwem własnej strony oraz popularnego serwisu branżowego PetaPixel.

