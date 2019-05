50 najlepszych zdjęć zaręczynowych. Znamy wyniki konkursu fotograficznego The Best Engagement Photos of The Year 2019

Portal Junebug Weddings to kopalnia wiedzy, niezbędnej podczas przygotowań do ślubu, a także ogromne źródło inspiracji dla fotografów - dzięki znakomitej galerii fotografii ślubnych. Ślub poprzedzają zaręczyny - i właśnie dla tego wydarzenia został zorganizowany konkurs fotograficzny. Prezentujemy 50 zdjęć konkursu The Best Engagement Photos of The Year 2019, na których w wyjątkowy sposób została uchwycona miłość, łącząca zaręczoną parę.



Jury nie miało łatwego zadania – musiało wybrać 50 najlepszych z ponad 5000 fotografii. Podczas wyboru kierowali się dwoma najważniejszymi kryteriami: uchwycenie charakteru pary i przedstawienie autentycznych uczuć. Nagrodzone zdjęcia wyróżniają się nagromadzeniem kreatywności i artyzmu, które udało się zawrzeć w jednym kadrze, przedstawiającym zaręczyny. Gina McNulty of Gina & Ryan Photography Reklama

Gina McNulty of Gina & Ryan Photography Hailey Pierce Vinoth Pillai of Vinoth Raj Pillai Tariq Irfaan Osman of The Vanilla Project Rino Sadha of Snap Story Pictures Orlando Suarez of Viridian Images Photography Jordan Voth Melanie Flanigan Roxanna De luna of Roxdeluna Nico and Vinx Ferro Kaoverrii Mounce of Kaoverii Silva Photographer Madalena Leles Cohen of Sambajoy Photo & Art Leonardus Aditya of Bare Odds Linh Tran Louis Gan of Louis Gan Photography Mikhael Andarias of Bare Odds Naba Zabih of Naba Zabih Photography Govinda Rumi of Terralogical Kuoloon Chong of Kompactfaen Brittany Boote Juliana Kneipp of Juliana Kneipp Photography John Barwood of John Barwood Photography Jonathan Gipaya of Jonathan Gipaya Photography Hugo Coelho Bows & Lavender of Jessy Pesce Safeena Padder of Little Boat Photography Joe Tobiason of Joe Tobiason, Photographer Jane Iskra of ISKRA photography Daniela Villarreal of Daniela Villarreal Photographer Aileen Choi of Aileen Choi Photo Henry Tieu of Henry Tieu Photography Kilen Murphy of Kilen Murphy Photography Beata Szabone Racz of BEATATUM Photography Dylan Kovacevic of Corinna & Dylan Don Bringas of Don+Helen Dylan Kitchener of The Kitcheners Diana Ascarrunz of Diana Ascarrunz Photography Candice Anderson of Candice Marie Photography Hans Christian of iluminen Caitlinn Ramsden of The Ramsdens Lena Larsson of Lena Larsson Photography Bethany Howarth of Bethany Howarth Photography Will Khoury of Will Khoury Photography Bastian Najch of alinea pictures Baylee Dennis Baptiste Hauville Hoang Khoi of Locerus Wedding Andra Lesmana of The Limitless Moment Ally Payetta of Ally + Nicholas Photography Angela McCabe of Myrtle & Moss Photography

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl