6 zasad robienia zdjęć smartfonem. Podstawy mobilnej fotografii w pigułce

Powszechność smartfonów wyposażonych w relatywnie dobre aparaty fotograficzne sprawia, że robienie zdjęć jest staje się możliwe zawsze i wszędzie bez potrzeby posiadania specjalistycznego sprzętu. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty i cieszyć się wysokiej jakości fotografiami, warto stosować się do kilku podstawowych porad, o których piszemy w tym artykule.

Zadbaj o stabilność

Wyraziste obrazy możesz uzyskać wyłącznie pod warunkiem stabilnego ustawienia telefonu podczas wykonywania zdjęcia. Gwałtowne ruchy w trakcie fotografowania powodują rozmycie kadrów, dlatego postaraj się trzymać telefon nieruchomo, najlepiej w obu dłoniach. Siłą rzeczy wymusza to kadrowanie w poziomie, jednak to tylko korzystny efekt, bo w takiej płaszczyźnie można ująć większą perspektywę.

Unikaj centralnego kadrowania

Teoretycznie mogłoby się wydawać, że główny element, który chcesz pokazać na fotografii, powinien znajdować się w jej centralnym punkcie. W praktyce jednak sytuacja wygląda odwrotnie, tzn. umieszczając kluczowe obiekty bardziej po lewej lub prawej stronie, efekt artystyczny jest z reguły lepszy. Centralne kadrowanie prowadzi bowiem do poczucia przytłoczenia głównymi elementami.

Uwzględniaj oświetlenie

Fotografowanie smartfonem wiąże się z koniecznością uwzględnienia warunków zewnętrznych, z którymi aparat w telefonie radzi sobie znacznie gorzej niż wysokiej jakości lustrzanka. Niekorzystne efekty przynosi zarówno przesyt, jak i zbyt mała ilość światła – przesadne nasłonecznienie może prowadzić do pojawienia się plam i rozmyć, podczas gdy ograniczone oświetlenie powoduje znaczące przyciemnienie fotografii. Dlatego co do zasady odradza się fotografowanie pod Słońce i w ciemnych pomieszczeniach.

Ponadto gdy brakuje światła, warto sięgnąć po jego dodatkowe zewnętrzne źródło, np. włączyć żyrandol czy lampkę – to lepsze rozwiązanie niż korzystanie z niskiej jakości lamp błyskowych wbudowanych w smartfonach.

Zrezygnuj z zoomu

O ile w przypadku lustrzanek korzystanie z mechanizmu powiększenia obrazu jest standardową czynnością, która pozwala na precyzyjne kadrowanie, o tyle w smartfonach ta opcja pozostawia wiele do życzenia. Zastosowanie zoomu z reguły wiąże się z rozmyciem zdjęcia, które staje się niewyraźne i po prostu mało atrakcyjne, dlatego zamiast powiększenia po prostu podejdź bliżej do danego obiektu, jeśli zależy Ci na wysokiej jakości fotografii wykonanej smartfonem.

Utrzymuj czysty obiektyw

To dość prozaiczna kwestia, jednak łatwo o niej zapomnieć. Tymczasem obiektyw aparatu w telefonie bardzo łatwo ulega zabrudzeniom, które mogą znacząco pogorszyć jakość zdjęć. Warto zatem mieć przy sobie małą ściereczką z mikrofibry, np. przeznaczoną do czyszczenia okularów, aby szybko i bezpiecznie przetrzeć nią obiektyw.

Zaopatrz się w akcesoria do fotografowania

Jeżeli często robisz zdjęcia statyczne, np. krajobrazowe, zaopatrz się w statyw, który zapewnia maksymalną stabilność fotografowania. Z kolei w wykonywaniu zdjęć w ruchu i portretowych pomoże Ci tzw. kijek do selfie w formie wysięgnika umożliwiającego wykonywanie stabilnych zdjęć autoportretowych z większej odległości niż trzymając telefon w dłoniach.