7 kroków do bycia profesjonalnym fotografem

Powszechność aparatów i fotografii sprawia, że każdy kto zamierza zostać profesjonalistą w tej dziedzinie napotka dużą konkurencję. Zespół COOPH (Cooperative of Photography) przygotował krótki wideo poradnik, w którym zamieścił 7 prostych wskazówek, pomagających w zwiększeniu swoich szans w branży.

Lista obejmuje 7 kroków, które pomagają w osiągnięciu pełnego profesjonalizmu. Filmik zawiera nie tylko odpowiednie rady, ale również krótkie komentarze. Treść wskazówek przedstawia się następująco:

1. Znajdź swoją specjalizację

Na początku nie jest aż tak istotne jak mogłoby się wydawać, jakiego sprzętu używasz, lecz ważniejsze jest odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim fotografem chcesz być. Warto próbować swoich sił w różnych dziedzinach, aby znaleźć własną domenę. Dobrym pomysłem jest także zatrudnienie się jako asystent lub asystentka zawodowego fotografa. Pozwala to na zdobycie doświadczenia i intensywną naukę oraz rozwijanie warsztatu.

2. Zdobądź odpowiednie narzędzia do pracy

Gdy już odkryjesz, na której dziedzinie fotografii chcesz się skupić, dowiedz się, jaki sprzęt będzie Ci do tego potrzebny i postaraj się go nabyć. Na początku nie jest niezbędne posiadanie aparatu i akcesoriów z najwyższej półki, jednakże warto spełnić podstawowe wymagania. Pamiętaj, że przykładowo obiektyw o ogniskowej 85 mm jest idealny do portretowania, natomiast krótki zoom sprawdzi się w fotografii krajobrazowej i w trakcie podróży. Akcesoria takie jak np. statyw sprawdzą się w niemal każdym rodzaju fotografii. Przemyśl również, w jaki sposób będziesz archiwizować dane. Zaniedbanie tego elementu może kosztować Cię dużo stresu, czasu i pieniędzy.

3. Zbuduj portfolio

Portfolio to Twoja wizytówka i element, który powie klientowi kim jesteś. Media społecznościowe pozwalają na łatwe i szybkie dzielenie się fotografiami, jednakże oficjalna strona internetowa we własnej domenie wygląda bardziej profesjonalnie. Skorzystaj z usługodawcy, który pozwoli Ci na elastyczne zarządzanie szablonem, tak aby mieć oryginalny, charakterystyczny interfejs strony. Dobrze aby wybrana usługa umożliwiała łatwe aktualizowanie treści, tak aby na stronie były widoczne Twoje najnowsze dokonania. Przemyśl także do kogo adresujesz swoją stronę. Jeżeli prowadzisz działalność artystyczną i komercyjną, możesz stworzyć dwie osobne witryny tak, aby przedstawić na jednej z nich propozycje dla galerii, natomiast na drugiej prezentować ofertę dla potencjalnych klientów.

4. Znajdź właściwych klientów

Gdy już zdobędziesz pewność, że Twoje portfolio jest bardzo dobre, czas rozpocząć poszukiwania klientów. Nie bój się współpracy z dużymi firmami, ale nie wysyłaj swojego portfolio do wszystkich. Zidentyfikuj kluczowe podmioty, które mogą być według Ciebie najbardziej zainteresowane Twoimi usługami. Jeżeli np. robisz portrety zgłoś się do firm, które poruszają się w branży modowej. Możesz spróbować wykonać darmową sesję zdjęciową dla danej firmy – to lepsze rozwiązanie niż dawanie bardzo małych stawek, tylko po to żeby Cię przyjęli. Lepiej zrobić coś gratis, w formie reklamy, a następnie zwrócić to sobie z nawiązką przy kolejnych zleceniach.

5. Zrozum swój biznes

Ważne jest, aby mieć kontrolę nad swoimi interesami. Śledź przychody i koszty. Przygotuj standardową umowę, którą będziesz dostosowywać do poszczególnych zleceń. Pamiętaj o zgodzie modeli i zarządców miejsc, w których organizujesz sesje (np. niektóre ogrody botaniczne pozwalają na przeprowadzanie sesji komercyjnych dopiero po uiszczeniu opłaty i otrzymaniu pisemnej zgody). Ubezpiecz sprzęt, gdyż nigdy nie wiesz, kiedy może zdarzyć się jakiś wypadek lub kradzież.

6. Wypracuj sobie własną organizację zadań

Zadbaj o to, aby wykorzystywać swój czas jak najlepiej i zarządzać nim odpowiednio. Ponadto dbaj o to, aby dotrzymywać terminów i pamiętać o wszystkich zobowiązaniach. Nie ma nic gorszego niż przegapienie jakiejś sesji i zepsucie własnej reputacji z powodu nie pojawienia się w umówionym miejscu. Zadbaj również o szczegóły. Ładowanie akumulatorów i formatowanie kart pamięci w odpowiednim momencie pozwala zaoszczędzić czas. Wypracuj sobie odpowiedni styl pracy podczas post produkcji. Regularnie twórz kopie danych. Zbuduj katalog danych i opracuj logiczny system nazywania plików oraz katalogów tak, aby nie tracić czasu na szukaniu potrzebnych fotografii.

7. Promuj się

Staraj się rozpowszechniać swoje zdjęcia. Dziel się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, starając się przy tym dotrzeć do użytkowników, na których Ci zależy. Warto również stworzyć fizyczne formy promocji w postaci małych odbitek, które będziesz rozsyłać do swoich współpracowników i potencjalnych klientów. Nawet własnoręcznie wykonane odbitki i wydruki mogą służyć do przypominania o swojej osobie. Dotrzyj do galerii i staraj się wystawiać swoje prace. Wernisaże to świetny sposób na nawiązanie nowych kontaktów.

W filmie pojawia się także bonusowa wskazówka, która wydaje się najważniejsza – nigdy nie zapomnij dlaczego fotografujesz. Po pewnym czasie w branży może to być ważniejsze niż Ci się wydaje.

