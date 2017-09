7. Opolski Festiwal Fotografii "Spojrzenie"

Niecodzienne, nietypowe, inne niż zwykle. Powszechnie się mówi o fotografie, że to ten, który widzi więcej. Widzi jakoś inaczej, dostrzega zwykle coś, co mijamy. Przechodzimy obok. Nie dość, że widzi, to ma aparat. Zatrzymuje obraz, pokazuje nam, co minęliśmy, czego nie spostrzegliśmy - 7. Opolski Festiwal Fotografii odbędzie się w tym roku w dniach: 6.10-05.11.2017 r. pod hasłem "Spojrzenie". W ramach festiwalu odbędzie się 14 wystaw, 5 warsztatów oraz 7 spotkań autorskich w ramach cyklu "Z różnej perspektywy".





Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Na OFFoto w tym roku znajdziemy bardzo różne sposoby widzenia. Z pewnością najważniejszą częścią Festiwalu jest wystawa Krzysztofa Gierałtowskiego. "Ring Gierałtowskiego" to wyjątkowe spojrzenie na portret, na człowieka przed aparatem. Wymyślone przez fotografa sceny, układy, skojarzenia wszystkie w ciekawej formie, nieczęsto zaskakującej graficznie czy kompozycyjnie. Trzymając się tematu historycznego, w skali lokalnej – wystawa Adama Śmietańskiego. Pierwsza wielka retrospektywa jednego z najważniejszych opolskich fotografów. 250 fotografii, w których znajdziemy różnorodne inspiracje, tematy i stylistyki. To spojrzenie na archiwum ponad czterdziestoletniej twórczości. Zauważanie i opowiadanie, spostrzeganie, czego nikt nie widzi – cechuje kilka prezentacji z tegorocznego Offoto. Dominika Gęsicka w serii "This Is Not Real Life" ukazuje niesamowite życie codzienne na Svalbardzie, na wyspie Spitsbergen. Spojrzenie baśniowe, filmowe, niemożliwe, surrealne. Ekstremalne warunki do życia, najbardziej na Północ wysunięte miasto.