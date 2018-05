Kobiety w obiektywie kobiety, czyli antidotum na zdjęcia Terry'ego Richardsona

„Żyjemy w świecie, w którym internet często nie odróżnia subtelnej nagości od pornografii. Dla mnie jest to problem, bo fotografuję kobiety nago. Nie ma mojej zgody na zdjęcia, gdzie w grę wchodzi deprawacja czy wstyd”– mówi Amanda Charchian, która skupia się na kobiecie, przedstawiając intymny proces fotografowania kobiecej psychiki.





Amanda Charchian to 30-letnia fotografka z Los Angeles, która odkrywa piękno, zmysłowość i siłę bohaterek swoich zdjęć. Poprzez fotografie oddaje intymność i więź, jaka rodzi się między nią a kobietami, które fotografuje, łącząc przypływy adrenaliny i subtelność chwili. Fotografuje artystki z całego świata: pisarki, aktorki, piosenkarki czy projektantki mebli. Nie stroni w tym od pewnego ryzyka. Często nagość, którą przedstawia, to nagość publiczna, na granicy wykroczenia, jednak nie chodzi tu o łamanie zasad, a raczej o pokazywanie kobiecej wolności.

