Dwa skuteczne kursy fotograficzne z Manfrotto Monopod Compact w pakiecie

Każdy nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. A od początku historii fotografii zdjęcie zawsze było efektem pracy przed i po jego wykonaniu. Do nas należy decyzja, czy na ten drugi etap powstawania chcemy mieć wpływ – i zająć się tym samodzielnie, czy też nie.



"Cyfrowa Ciemnia", czyli program Lightroom firmy Adobe jest już doskonale rozpoznawalnym wśród fotografów cyfrowym narzędziem. Jego ogromne możliwości przekonały niejednego profesjonalistę oraz całkiem sporo początkujących fotografów. Trudno sobie wyobrazić współczesnego fotografa bez choćby najmniejszej wiedzy na temat możliwości korekty obrazu cyfrowego.



Warto zacząć zatem od początku. Nie ma jednak możliwości tworzenia dobrej sztuki bez solidnego warsztatu. Oto propozycja pakietu kursów fotograficznych z wyjątkowym prezentem.

Pakiet zawiera:

e-kurs Fotografowanie miasta nocą

Uczestnicy otrzymują: 3 lekcje w postaci e-booków · dodatek: e-book Fotografia uliczna Filipa Springera

e-kurs Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - kurs rozszerzony

Uczestnicy otrzymują: 15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek specjalny

Manfrotto Monopod Compact

Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach.

Cena zestawu: 190 zł zamiast 295 zł

Program e-kursu Fotografowanie miasta nocą

Lekcja 1.

Wstęp

Festiwal barw i świateł

Co będzie nam potrzebne? - Sprzęt i akcesoria

Kiedy fotografować

Ekspozycja

Więcej kolorów niż sami widzimy? - Balans bieli

Bezpieczeństwo

Lekcja 2.

Techniki fotograficzne:

Światło i ruch

Miasto we mgle

Fotografowanie nocnego nieba

Gdy kolor przeszkadza

Eksperymentujmy i wypatrujmy okazji

Lekcja 3.

Zza kulis powstania zdjęć

Architektura

Portret

Samochody

Ćwiczenia do wykonania

e-book Fotografia uliczna

Pierwsze kroki Praktyka Budujemy cykl Aspekty prawne Krok w przyszłość







Program e-kursu Adobe Lightroom

Lekcja 1. Wprowadzenie do pracy z Lightroom Classic CC

Ogólne przedstawienie programu i jego modułów;

Idea obiegu meteriału (workflow) w pracy z fotografiami;

Aplikacje z rodziny Lightroom, a inne programy;

Ekosystem Creative Cloud (wprowadzenie);

Obróbka niedestruktywna jako idea bezinwazyjnej pracy na zdjęciach.

Lekcja 2. Tworzenie i zarządzanie kolekcją zdjęć

Narzędzia podstawowe: katalogi, foldery, kolekcje;

Systemy oceniania i oznaczania zdjęć: gwiazdki, etykiety, flagi;

Import i eksport zdjęć.

Lekcja 3. Dodatkowe funkcje i narzędzia modułu Library

Wyszukiwanie zdjęć, słowa kluczowe, metadane;

Publikowanie zdjęć bez wychodzenia z programu;

Tryby widoku: Grid, Loupe, Compare, Survey;

Wyszukiwanie twarzy i oznaczanie osób na zdjęciach.

Lekcja 4. Podstawowa korekta zdjęć opcje modułu Library i Develop

Kadrowanie i obracanie;

Balans bieli, nasycenie barw;

Ekspozycja, korekty świateł i cieni;

Tonalność i kolorystyka;

Krzywa tonalna (Tone Curve) jako narzędzie pomocnicze.

Lekcja 5. Korekta lokalna fotografii

Usuwanie ze zdjęć plam i niedoskonałości;

Korekta efektu czerwonych oczu;

Pędzel korekcyjny (Adjustment Brush);

Praca na poszczególnych kanałach barwnych (HSL);

Lekcja 6. Usuwanie wad obrazu

Wyostrzanie na etapie obróbki i eksportu;

Redukcja szumów monochromatycnych i barwnych;

Korekta geometrii i perspektywy zdjęcia;

Wady optyczne i ich likwidacja: aberracje, winietowanie, profile optyki;

Automatyczne nakładanie korekt dla danego modelu aparatu i czułości ISO.

Lekcja 7. Konwersja do czerni i bieli. Obróbka zdjęć czarno-białych i tonowanych

Proste i zaawansowane techniki konwersji;

Manipulacja kanałami barwnymi w celu uzyskania idealnych zdjęć czarno-białych;

Tonowanie jednoi dwu-barwne.

Lekcja 8. Zaawansowane narzędzia korekcyjne i efekty specjalne. Profile barwne aparatu

Filtry połówkowe i kołowe;

Efekt winiety nakładany na zdjęcie po przekadrowaniu;

Tworzenie efektu ziarna;

Dehaze: potężne narzędzie nie tylko do fotografii krajobrazowej;

Tworzenie profili barwnych dla aparatu za pomocą tablic barwnych i zewnętrznych wtyczek (plug-in).

Lekcja 9. Optymalizacja edycji zdjęć

Szablony (Presets), migawki (Snapshots) i historia (History);

Synchronizacja ustawień edycyjnych i ogólnych;

Wyrównywanie ekspozycji oraz inne narzędzia pomocnicze.

Lekcja 10. Dodatkowe narzędzia edycyjne i wspomagające

Photo Merge (HDR, zdjęcia panoramiczne);

Proofing: narzędzie nie tylko dla drukujących;

Gdy potrzebna jest maksymalna precyzja: Widok referencyjny oraz Before/After.

Lekcja 11. Tworzenie pokazów slajdów, znakowanie wodne

Projektowanie pokazów slajdów;

Wyświetlanie pokazów slajdów z poziomu programu i eksport;

Znakowanie wodne zdjęć pojedynczych i pokazów slajdów.

Lekcja 12. Przygotowanie zdjęć do druku i druk

Odbitki pojedyncze i projekty zaawansowane;

Albumy i fotoksiążki;

Zarządzanie barwą i inne opcje zaawansowane.

Lekcja 13. Tworzenie galerii internetowych

Projektowanie galerii WWW w oparciu o szablony;

Skąd brać szablony?

Publikacja galerii WWW w Internecie

Lekcja 14. Ekosystem Creative Cloud

Co to jest usługa Creative Cloud i co wchodzi w jej zakres;

Współpraca z chmurą danych;

Współpraca z aplikacjami mobilnymi i przenoszenie zdjęć między nimi

Edycja wybranych zdjęć w Photoshopie CC.

Lekcja 15. Współpraca Lightrooma z innymi programami

Z jakimi narzędziami współpracuje Lightroom i jak się to odbywa?

Rozszerzanie funkcjonalności o wtyczki (plug-in);

Lista przydatnych wtyczek.

Dodatek

Pełna lista skrótów klawiaturowych programu;

Przydatne i mało znane opcje programu;

Optymalna konfiguracja aplikacji i katalogów;

Zdalne sterowanie aparatem (Tethering).