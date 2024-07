Miniaturowa kamera od Insta360

Insta360 zaprezentowało nową kamerę Go 3S, która umożliwia filmowanie w jakości 4K - Wprowadza także nowy tryb Interval Video, kompatybilność z lokalizacją Apple Find My i wodoodporność do 10 metrów.



Insta360 Go 3S wprowadza kilka ciekawych zmian Go 3 to kamera, która została wprowadzona na rynek prawie rok temu, a wersja 3S wprowadza kilka znaczących udoskonaleń. Wciąż jednak zachowuje miniaturowe rozmiary. Kamera ma magnetyczną obudowę i waży tylko 39 gramów, dzięki czemu można ją z łatwością przymocować do ubrania, czapki i innych małych przedmiotów. Po raz pierwszy sprzęt z tej serii umożliwia realizowanie wideo 4K przy 30 kl./s. Udoskonalony chip o 50% większej mocy obliczeniowej ma zapewniać zauważalnie ostrzejsze i wyraźniejsze obrazy. 3S oferuje także udoskonalony obiektyw szerokokątny.