Jaki jest najbardziej popularny sprzęt wśród nagradzanych astrofotografów?

Zastanawiasz się, jaki sprzęt wykorzystują astrofotografowie, którzy zachwycają jurorów konkursów swoimi zdjęciami? Firma Skies and Scopes opublikowała swoją analizę sprzętu, która opiera się o wybrane fotografie pochodzące z konkursu Astronomy Photographer of the Year organizowanego przez Królewskie Obserwatorium w Greenwich. Poznaj ich wyniki.



Najpopularniejsze aparaty, obiektywy i ogniskowe wśród astrofotografów zgłaszających się do konkursu Do stworzenia zestawienia sprzętu wykorzystano 828 wybranych fotografii z ostatnich sześciu edycji konkursu fotograficznego Astronomy Photographer of the Year (konkurs odbywa się corocznie). Dzięki temu możliwe było określenie, jakich aparatów, obiektywów, teleskopów, montaży i innych urządzeń używano do wykonywania astrofotografii. Co ciekawe, to zestawienie umożliwiło sprawdzenie także, jak używany sprzęt zmieniał się w czasie.