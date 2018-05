Nobuyoshi Araki oskarżony przez wieloletnią muzę Kaori

Najsłynniejszy japoński fotograf Nobuyoshi Araki został oskarżony przez swoją modelkę o zastraszanie i wykorzystywanie, które miało trwać przez 16 lat ich współpracy. Sprawa zbiegła się w czasie z otwarciem wystawy fotografa zatytułowanej The Incomplete Araki prezentowanej w Museum of Sex na Manhattanie. Kobieta przedstawiająca się jedynie imieniem Kaori wyznała na łamach swojego bloga, że Araki nigdy nie podpisał z nią profesjonalnej umowy, ignorował jej prośby o zachowanie prywatności w trakcie sesji, nie informował jej na bieżąco, które zdjęcia zostaną opublikowane, a dodatkowo często jej nie płacił. „Traktował mnie jak obiekt” napisała w sieci modelka.

Kaori nie współpracuje już z Arakim od dwóch lat, jednakże otwarcie wystawy stało się okazją do zabrania głosu w sprawie sytuacji kobiet i stosunku do przemocy seksualnej. W udzielonym wywiadzie zwróciła uwagę na znaczenie swojego przykrego doświadczenia w kontekście ruchu #MeToo. Sprawa ta po raz kolejny prowokuje dyskusję związaną z wykorzystywaniem przez mężczyzn ich pozycji i wizerunku w świecie sztuki.

