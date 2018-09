Za pomocą Photoshopa zmienili kolor skóry studentów na potrzeby reklamy w USA

Szkoła artystyczna Émile Cohl w Lyonie wydała oficjalne oświadczenie z przeprosinami po tym, jak studenci zauważyli, że ich twarze zostały cyfrowo „pociemnione”, aby "dodać różnorodność" do zdjęcia zamieszczonego w amerykańskiej wersji strony internetowej szkoły. To wiadomość nie tylko przedstawia jedną z najgorszych wpadek w Photoshopie (ang. Photoshop Disasters), ale też pokazuje, jak poprawność rasowa i polityczna potrafi doprowadzić do absurdu.

Felerne zdjęcie, podobnie jak jego oryginał, stało się popularne w mediach społecznościowych i rozpętało burzę, gdy jeden z byłych uczniów szkoły opublikował dwie jego wersje na Twitterze. Porównanie pomiędzy dwoma fotografiami pokazuje, że niektóre twarze studentów zostały znacznie przyciemnione, aby wyglądały na czarne. Również w zmanipulowanej wersji, dodatkowo pojawiły się dwie czarnoskóre osoby pośrodku grupy.