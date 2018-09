Fotografia od A do Z: Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna od [łac. Ab – od, errare – błądzić] – zabłąkanie, zbłądzenie, odchylenie od normalnego stanu czy sposobu działania. Inaczej chromatyzm [gr. chromatismos – barwienie]. W optyce jedna z trzech aberracji (obok sferycznej i komy).



Ponieważ współczynnik załamania fali świetlnej jest inny dla fal o różnej długości, fale te po przejściu przez soczewkę nie ogniskują w jednym punkcie. W rezultacie obrazem punktu staje się tęczowy krążek. Praktycznie na zdjęciach pojawiają się kolorowe obwódki wokół kontrastowych krawędzi, dobrze widoczne i niszczące kolorystykę zdjęcia. Zjawisko to ma również znaczenie w fotografii czarno-białej gdzie wywołuje nieostrość obrazu.

Podstawową metodą walki z aberracją chromatyczną jest stosowanie układów dwóch soczewek (skupiającej i rozpraszającej) z różnych gatunków szkła. Tradycyjnie były to soczewki ze szkła kronowego i flintowego sklejone balsamem jodłowym. Współcześnie stosuje się wiele różnych nowoczesnych gatunków szkła. Pierwszy taki układ optyczny skonstruował w XVIII w John Dollond i nazwał achromatem (układ achromatyczny). W rzeczywistości pozwala to jednak tylko na uzyskanie wspólnego ogniska dla dwóch barw: czerwonej i niebieskiej. Powoduje to usunięcie najbardziej widocznych skutków zjawiska lecz go całkiem nie likwiduje. Aby zogniskować w tym samym punkcie następne barwy, konieczne jest dostawienie trzeciej soczewki – taki układ nosi nazwę apochromatycznego (apochromatu).