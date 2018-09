Absurdalne i bardzo śmieszne zdjęcia Arthura Mebiusa

Arthur Mebius, wielokrotnie nagradzany fotograf, wciąż nie traci poczucia humoru. Od ponad 15 lat tworzy charakterystyczne, śmieszne zdjęcia dla dużych i małych agencji reklamowych. Fotograf produkuje też filmy i mówi, że historie, które lubi przedstawiać, powinny być zabawne, ciekawe, zniewalające lub posiadać wszystkie te cechy naraz.

Poza tym, że śmieszne zdjęcia Arthura Mebiusa zwyczajnie bawią widzów, warto dostrzec w nich ogromny twórczy entuzjazm. Fotograf w każdy etap powstania zdjęcia - od szkicu po ostatnie kroki w postprodukcji daje z siebie wszystko. "Teraz panuje moda na uważność (ang. mindfulness) – chyba co pięć minut wydawany jest nowy podręcznik na ten temat, a trenerów uważności przybywa chyba w tempie jeden co minutę. A ja uważam, że od zarania dziejów nie powstało żadne dobre dzieło sztuki bez zaangażowania artysty w wyłącznie tu i teraz. Oczywiście nie porównuję się do Leonarda Da Vinci, ale wchodzę cały, bez reszty, w moje historie. Uwielbiam to!" – mówi Arthur Mebius w jednym z radiowych wywiadów.

Poza komercyjną pracą Arthur Mebius stale pracuje nad osobistymi projektami. Postanowił na przykład pokazać, jak podróżuje się najgorszą linią lotniczą świata

Dziś prezentujemy zbiór jego bardzo śmiesznych zdjęć