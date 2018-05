Adam Lach wygrał Grand Press Photo 2018

Adam Lach (Napo Images) wygrał Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2018. Zwycięskie zdjęcie przedstawia uczestników protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Powstało 24 lipca 2017 roku w trakcie demonstracji, tzw. łańcucha światła, przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie.

Tradycyjnie już jury Grand Press Photo przewodniczył światowej klasy fotoreporter. W tym roku był to Stefano De Luigi - fotoreporter agencji VII, wielokrotny laureat World Press Photo. To do niego należał decydujący głos przy wyborze nagrodzonych zdjęć. W jury zasiadali też: Beata Łyżwa-Sokół ("Gazeta Wyborcza"), Arkadiusz Gola ("Dziennik Zachodni), Peer Grimm (Deutsche Presse-Agentur), Andrej Reiser, Andrzej Zygmuntowicz.



Spośród ok. 4,8 tys. zdjęć nadesłanych na konkurs jury zakwalifikowało do finału 65 zdjęć pojedynczych i 15 reportaży.

Adam Lach