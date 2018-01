Adam Nurkiewicz pierwszym polskim ambasadorem marki Nikon

Firma Nikon rozpoczęła ścisłą, partnerską współpracę z Adamem Nurkiewiczem specjalizującym się w fotografii sportowej. Jest to pierwszy polski ambasador marki.

Adam Nurkiewicz to doświadczony fotograf sportowy, od lat związany marką Nikon. Pracował jako dziennikarz sportowy w Canal+, a następnie jako szef fotoedycji w Przeglądzie Sportowym. Zdobywca tytułu fotografa artysty przyznawanego przez Fotoklub RP działający pod egidą Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. Jest współtwórcą Klubu Fotografii Prasowej, należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz Międzynarodowego Klubu Dziennikarzy Sportowych. Kolekcje fotografii Nurkiewicza znajdują się w wielu związkach sportowych: wioślarzy, lekkoatletów, kajakarzy czy tenisistów. Fotografował dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jego zdjęcia publikowane były w najważniejszych tytułach prasy w Polsce i za granicą, m.in.: "L'Équipe", "USA Today", "Szanghai Daily", "Gazecie Wyborczej", "Polityce", "Rzeczpospolitej" czy "Przeglądzie Sportowym". Od lat współpracuje z Olimpiadami Specjalnymi, ruchem olimpijskim zrzeszającym osoby niepełnosprawne intelektualnie.

