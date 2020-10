Adapter tilt&shift do Canona wydrukowany w drukarce 3D

Użytkownik Reddita o nicku Whomstevest zaprojektował i wydrukował w drukarce 3D w pełni funkcjonalny adapter typu tilt&shift do Canona - Adapter ten pozwala przymocować obiektywy z mocowaniem EF do aparatów z bagnetem RF. Zobacz jakie efekty pozwala osiągnąć ten gadżet.



Adapter stworzony przez tego pasjonata fotografii współpracuje z dowolnym obiektywem Canona z mocowaniem EF. Umożliwia ostrzenie na nieskończoność i zapewnia 7 stopni pochylenia. Adapter został wydrukowany z czarnego materiału ABS na drukarce 3D Up Mini 3D. Adapter nie posiada elektronicznych styków, stąd nie ma możliwości komunikowania się obiektywu z aparatem. Uniemożliwia więc automatyczne ustawianie ostrości. Aby ustawić przysłonę w obiektywie (w tych, które nie posiadają odpowiedniego pierścienia), konieczne jest ustawienie jej przed zamocowaniem obiektywu.

