ADATA HD710M Pro i HD710A Pro – przenośne wytrzymałe dyski HDD

ADATA zaktualizowała dwie serie nośników przenośnych o nowe modele - HD710M Pro i HD710A Pro. Ich obudowy zapewniają pełną odporność na wodę, pyły i upadki. Oba modele są wyposażone w interfejs USB 3.1, co umożliwia szybki transfer danych. Dysk HD710A Pro jest ponadto wstępnie sformatowany w systemie HFS+, co sprawia, że idealnie nadaje się do pracy z urządzeniami Apple.

Dyski HD710M Pro i HD710A Pro cechuje wyjątkowo duża odporność na wodę, kurz i wstrząsy (norma IP68). Mogę one wytrzymać nawet 60 min pod wodą na głębokości 2 m i spaść z wysokości 1,5 m bez obawy o jakiekolwiek uszkodzenia czy utratę zarchiwizowanych danych.