Adobe Camera Raw 10 – obsługa najnowszych aparatów i jedna przydatna ciekawostka

Firma Adobe udostępniła wszystkim użytkownikom oprogramowania z rodziny Photoshop CC najnowszą wersję wtyczki Camera Raw. Aktualny ACR opatrzony jest okrągłym numerem 10, co nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę znaczące zmiany w ofercie oprogramowania spod szyldu tej firmy przeznaczonego dla fotografów. Rozbudowie przy tej okazji uległa nie tylko lista obsługiwanych plików RAW, ale również oferowanych przez konwerter funkcji edycyjnych. Nowość jest jedna, drobna, ale całkiem przydatna.

"Pełna" zmiana numeracji Adobe Camera Raw to na ogół znak, że w funkcjonalności popularnego konwertera plików RAW nastąpiła jakaś zmiana. Najczęściej nie jest to różnica poważna i tak jest też tym razem. Nowa wersja modułu ACR oprócz obsługi nowych aparatów i profili obiektywów dodaje jedną nową funkcję wchodzącą w skład takich narzędzi korekty lokalnej, jak Pędzel korekty, Filtr gradacyjny, czy Filtr Kołowy. Chodzi o nowy mechanizm tworzenia maski, określony w anglojęzycznej wersji aplikacji mianem Range Mask.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem