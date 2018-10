Do czego może się przydać Adobe Lightroom? 10 najczęściej wykonywanych czynności

„Cyfrowa Ciemnia”, czyli program Adobe Lightroom jest już doskonale rozpoznawalnym wśród cyfrowych fotografów narzędziem. Jego ogromne możliwości, przemyślany interfejs oraz (zwłaszcza od premiery czwartej edycji) atrakcyjna cena przekonały już niejednego profesjonalistę oraz całkiem sporo amatorów. Wielu jednak ciągle się zastanawia, do czego tak naprawdę może przydać się taki program i w czym tak naprawdę jest lepszy od innych narzędzi. Tym osobom dedykujemy nasz artykuł, w którym na przykładzie najczęściej wykonywanych czynności opiszemy zalety Lightrooma i zastosowanych w nim rozwiązań.





Adobe Lightroom to jeden z pierwszych programów do pełnej obsługi tzw. fotograficznego workflow i nadal pozostający w czołówce tego grona. Czym jest workflow? To anglojęzyczne słowo nie mające w zasadzie dobrego polskiego odpowiednika (i z tego powodu rzadko tłumaczone – najlepszym chyba odpowiednikiem w odniesieniu do interesującego nas tematu jest termin "cyfrowy warsztat") oznacza ciąg czynności wykonywanych przez daną osobę w ramach jej pracy. W przypadku fotografii cyfrowej jest to wszystko to, co robimy ze zdjęciem od momentu zakończenia sesji zdjęciowej. A więc zarówno przeniesienie plików z kart pamięci na dysk twardy komputera, posortowanie ich oraz poddanie obróbce, jak też wybór najlepszych kadrów i wykonanie ich odbitek lub umieszczenie w galerii internetowej wchodzić będzie w skład owego workflow.