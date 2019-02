Adobe Lightroom: balans bieli, nasycenie barw

Kolorystyka zdjęć jest tym, co bardzo często poprawiamy w nich na etapie postprodukcji. Powodów może być wiele: od raczej lekkiego traktowania przez producentów sprzętu fotograficznego kwestii poprawności odwzorowania barw (znawcy tematu twierdzą wręcz, że w fotografii cyfrowej producenci aparatów odpuścili sobie temat kolorymetrii, przerzucając ten problem na użytkowników swoich produktów), przez problemy z oświetleniem sceny i błędami popełnionymi podczas dobierania ustawień aparatu, aż po chęć kreatywnego wpłynięcia na wygląd zdjęć czy po prostu nie przejmowanie się takimi detalami. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie, aby kwestiami związanymi z kolorystyką zdjęć zająć się wygodnie – na komputerze. Szczególnie jeśli zdjęcia zapisujemy w formacie RAW.



Balans bieli z miłymi niespodziankami

W przypadku tak prostego i dobrze znanego mechanizmu jak balansowanie bieli trudno mówić o odkrywczych czy nowatorskich rozwiązaniach. Pierwsza grupa opcji w zakładce Basic na prawym panelu modułu Develop dotyczy właśnie tego zagadnienia. Mamy tutaj dwa suwaki znane każdemu użytkowi Photoshopa: Temp odpowiadający za korektę zafarbów na osi barw ciepłe-chłodne (w przypadku plików RAW wyskalowany jest on oczywiście w Kelwinach od 2 do 50 tysięcy, czyli więcej niż umożliwia chyba jakikolwiek aparat cyfrowy) oraz Tint zapewniający możliwość regulacji kolorystyki w zakresie zieleni i purpury (zakres regulacji od -150 do +150). Nie mogło zabraknąć też ustawień predefiniowanych, które znajdziecie w menu rozwijalnym w prawym górnym rogu interesującego nas fragmentu zakładki Basic. Oprócz ustawień domyślnych (As Shot) i regulacji automatycznej (Auto) jest tu też sześć szablonów dla światła naturalnego (Daylight, Cloudy, Shade) i sztucznego (Tungsten, Fluorescent, Flash) i tryb Custom, na który program przechodzi gdy sami zmienimy położenie któregoś z suwaków kontrolnych.

Sztuczne oświetlenie stosowane w popularnych miejscach spotkań towarzyskich, centrach handlowych oraz zabytkowych potrafi być sporym wyzwaniem dla układów balansowania bieli w aparacie. Jeżeli jednak na zdjęciu znajduje się jakiś obszar, o którym wiemy, że powinien być neutralnie szary lub biały, to ustawienie w oparciu o niego balansu bieli jest kwestią kliknięcia. (Fot. Marcin Woźniak)

Brakuje trochę natomiast możliwości zdefiniowania i zapamiętania kilku ustawień własnych, co mogłoby się przydać osobom często fotografującym w powtarzalnych, choć nie do końca typowych sytuacjach oświetleniowych. Na szczęście dzięki narzędziom takim jak szablony ustawień czy synchronizacja jest to problem łatwy do rozwiązania.

Jest natomiast w programie jeszcze jedno przydatne narzędzie służące do szybkiej zmiany balansu bieli: próbnik szarości (White Balance Selector) ukryty pod ikoną kroplomierza w lewym górnym rogu zakładki Basic. Po jego naciśnięciu możemy wskazać na modyfikowanym zdjęciu obszar o neutralnym (szarym) odcieniu. Jego kliknięcie spowoduje dopasowanie balansu bieli zdjęcia w oparciu o wybrany fragment potraktowany jako wzorzec szarości. Jednak zanim jeszcze naciśniemy przycisk myszki, możemy za pomocą miniatury w zakładce Navigator (górna część lewego panelu) przeanalizować efekty takiego, a nie innego wyboru. Ten obraz poglądowy zmienia się bowiem na bieżąco wraz z przesuwaniem próbnika kolorów po ekranie.

Ustawienie balansu bieli w oparciu o "dziwny" (nie neutralny) wzorzec również może dać ciekawe i potencjalnie dobre efekty wizualne. Nie musimy przy tym klikać po omacku szukając odpowiedniego miejsca – podgląd w okienku Navigator zmienia się na bieżąco, w miarę przesuwania wskaźnika myszki. To pozwala łatwo wybrać optymalną kolorystykę docelową zdjęcia. (Fot. Marcin Woźniak)

Trybowi "kroplomierza" towarzyszą też opcje dodatkowe: Auto Dismiss powoduje automatyczne opuszczenie trybu po kliknięciu wybranego obszaru sceny, a Show Loupe ułatwia precyzyjny wybór , pokazując okienko z silnym powiększeniem wskazanego fragmentu obrazu. Stopień owego powiększenia reguluje suwak Scale.

Saturacja na dwa sposoby

Za regulację nasycenia barw zdjęć odpowiadają dwa suwaki, również dobrze znane ze "zwyczajnego" Photoshopa, a zlokalizowano je w ostatniej grupie opcji zakładki Basic. Znany chyba wszystkim użytkownikom komputerowych programów graficznych suwak Saturation kontroluje tę cechę obrazu w sposób bardzo prosty: zwiększa lub zmniejsza intensywność wszystkich barw (saturację) na zdjęciu o taką samą wartość. Z tego powodu użyteczność tego narzędzia jest dosyć ograniczona – bardzo łatwo doprowadzić za jego pomocą do przejaskrawienia niektórych partii obrazu.

W fotografii portretowej bardzo łatwo doprowadzić do nadmiernego nasycenia barw, przez co kolorystyka zdjęcia będzie się wydawała nienaturalna. Oryginalne zdjęcie (u dołu) odznacza się nieco zbyt słabymi kolorami. Wzmocnienie ich za pomocą suwaka Saturation (lewe górne zdjęcie) ustawionego na +40 prowadzi do przejaskrawienia, szczególnie w obszarach włosów i cery. Znacznie lepsze efekty dało użycie suwaka Vibrance (prawe górne zdjęcie), który mimo podniesienia do wartości +60 nie zepsuł zdjęcia, lecz skutecznie je uatrakcyjnił. (Fot. Marcin Woźniak)

Zupełnie inaczej działa suwak Vibrance. On również reguluje nasycenie barw, ale robi to w sposób selektywny: najbardziej modyfikuje kolory, które na zdjęciu domyślnie odznaczają się najmniejszą saturacją, a znacznie słabiej oddziałuje na te bardziej nasycone. Efekt jest subtelniejszy i w wielu przypadkach przyjemniejszy dla oka. Dotyczy to szczególnie fotografii portretowych, gdzie wszelkie manipulacje z intensywnością barw należy prowadzić wyjątkowo ostrożnie. Warto przy okazji zauważyć, że zmniejszenie wartości suwaka Vibrance do zera prawie nigdy nie powoduje usunięcia z obrazu wszystkich kolorów. Da się w ten sposób skutecznie zasymulować efekt "prawie monochromatycznej" sceny bez potrzeby uciekania się do mało eleganckich i w sumie dość kiczowatych technik, takich jak choćby kolor selektywny.

Praktyczny przykład korekty balansu bieli i nasycenia barw

Fotograf wykorzystujący na co dzień w swojej pracy zalety formatu RAW wie dobrze, że mimo korzyści, jakie on oferuje, dobrze jest mieć prawidłowo ustawiony balans bieli już na etapie wykonywania zdjęć. Czasem jednak nie jest to możliwe i wówczas możliwość swobodnej i przede wszystkim precyzyjnej regulacji balansu bieli w Lightroomie jest dla niego nieoceniona. Podczas sesji plenerowych, gdzie ogólne wrażenie ze zdjęcia jest znacznie istotniejsze niż kolorymetryczna dokładność, najczęściej ustawia precyzyjnie jedno zdjęcie, a następnie przenosi ustawienia (za pomocą narzędzia do synchronizacji – Sync) na pozostałe zdjęcia wykonane przy takich samych warunkach oświetleniowych.

Nieco inaczej wygląda jego praca w domowym studiu, gdzie wykonuje zdjęcia produktowe na potrzeby swoich aukcji internetowych. Tu korzysta z wzornika barwnego, gdzie ustawia balans bieli mierząc próbnikiem neutralnie szare pole. Z uwagi na to, że korzysta póki co z prostego zestawu lamp ciągłych o – mówiąc delikatnie – niezbyt stałej charakterystyce światła, balans bieli reguluje najczęściej dla każdego zdjęcia z osobna. Funkcja White Balance Selector i wzornik szarości maksymalnie upraszczają i przyspieszają ten proces.

Nasz fotograf lubi też w swojej pracy wykorzystywać jednocześnie suwaki Vibrance i Saturation do osiągania interesujących efektów kolorystycznych. Zauważył on na przykład, że w przypadku wykonywanych przez niego zdjęć lekkie zmniejszenie wartości suwaka Saturation (np. -20) w połączeniu z silnym zwiększeniem wartości suwaka Vibrance (np. +50) daje atrakcyjniejszą dla oka, a przy tym nadal naturalną kolorystykę zdjęć. Z kolei zabieg odwrotny (Saturation w górę, Vibrance w dół) pozwala wzmocnić najważniejsze kolory sceny i uczynić je jeszcze wyraźniejszymi.