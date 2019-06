Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom - rozszerzony kurs fotografii

Od początku historii fotografii zdjęcie zawsze było efektem pracy przed i po jego wykonaniu. Do nas należy decyzja, czy na ten drugi etap powstawania chcemy mieć wpływ – i zająć się tym samodzielnie, czy też nie. "Cyfrowa Ciemnia", czyli program Lightroom firmy Adobe jest już doskonale rozpoznawalnym wśród fotografów cyfrowym narzędziem. Jego ogromne możliwości przekonały niejednego profesjonalistę oraz całkiem sporo początkujących fotografów. Trudno sobie wyobrazić współczesnego fotografa bez choćby najmniejszej wiedzy na temat możliwości korekty obrazu cyfrowego. Warto zacząć zatem od początku.

Lightroom w nowej odsłonie jest narzędziem mocno odświeżonym i stanowi znaczący krok naprzód w stosunku do tego, co użytkownicy Lightrooma znali wcześniej. Składa się tak naprawdę z dwóch aplikacji, z których jedna (Lightroom Classic CC) stanowi wersję rozwojową starego Lightrooma opartą na przepisanym kodzie, natomiast druga (Lightroom CC) to aplikacja napisana całkowicie od nowa. Oba te programy dostępne są w ramach pakietu abonamentowego Plan fotograficzny, którego użytkownicy już dawno zaakceptowali tę formę dystrybucji, a nawet ją sobie cenią: m.in. ze względu na stały dostęp do najnowszych wersji programów, niską opłatę miesięczną i zwarty ekosystem, pozwalający na pracę przy zdjęciach praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Od końca ubiegłego roku w ramach opłacanego przez siebie abonamentu dostają zaś o jedną aplikację więcej.

Obróbka cyfrowa daje ogromne możliwości, ale dostęp do nich zapewnia jedynie solidne przygotowanie. Dzięki udziałowi w e-kursie w formule rozszerzonej: "Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom" będziesz mógł swobodnie wpływać na te elementy fotografii, na których zależało Ci najbardziej, gdy naciskałeś spust migawki. Dowiesz się nie tylko tego, jak szybko i efektywnie wywoływać, korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia zapisane w formacie RAW - poznasz również rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów.

Ansel Adams powiedział w czasach fotografii analogowej, że negatyw jest partyturą, a dopiero odbitka – koncertem. W dobie fotografii cyfrowej fotograf Harold Davis twierdzi, że plik RAW to zapis nutowy, a proces edycji to wykonanie utworu.

Pamiętajmy, że przerabianie zdjęć jest tak samo stare jak fotografia – nie rezygnujmy z możliwości ich poprawienia.

Ważne

E-kurs podzielony jest na lekcje, przesyłane na Twój adres e-mail raz w tygodniu. Uczysz się wtedy, kiedy chcesz i kiedy masz wolny czas. Do każdej lekcji udostępniamy test sprawdzający wiedzę - jeżeli będziesz chciał z niego skorzystać, pomoże Ci sprawdzić stopień przyswojenia informacji i usystematyzować posiadaną wiedzę.

Uczestnicy otrzymują:

15 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny

Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują:

płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

certyfikat ukończenia e-kursu

Program kursu fotografii Adobe Lightroom

Lekcja 1. Wprowadzenie do pracy z Lightroom Classic CC

Ogólne przedstawienie programu i jego modułów;

Idea obiegu meteriału (workflow) w pracy z fotografiami;

Aplikacje z rodziny Lightroom, a inne programy;

Ekosystem Creative Cloud (wprowadzenie);

Obróbka niedestruktywna jako idea bezinwazyjnej pracy na zdjęciach.

Lekcja 2. Tworzenie i zarządzanie kolekcją zdjęć

Narzędzia podstawowe: katalogi, foldery, kolekcje;

Systemy oceniania i oznaczania zdjęć: gwiazdki, etykiety, flagi;

Import i eksport zdjęć.

Lekcja 3. Dodatkowe funkcje i narzędzia modułu Library

Wyszukiwanie zdjęć, słowa kluczowe, metadane;

Publikowanie zdjęć bez wychodzenia z programu;

Tryby widoku: Grid, Loupe, Compare, Survey;

Wyszukiwanie twarzy i oznaczanie osób na zdjęciach.

Lekcja 4. Podstawowa korekta zdjęć opcje modułu Library i Develop

Kadrowanie i obracanie;

Balans bieli, nasycenie barw;

Ekspozycja, korekty świateł i cieni;

Tonalność i kolorystyka;

Krzywa tonalna (Tone Curve) jako narzędzie pomocnicze.

Lekcja 5. Korekta lokalna fotografii

Usuwanie ze zdjęć plam i niedoskonałości;

Korekta efektu czerwonych oczu;

Pędzel korekcyjny (Adjustment Brush);

Praca na poszczególnych kanałach barwnych (HSL);

Lekcja 6. Usuwanie wad obrazu

Wyostrzanie na etapie obróbki i eksportu;

Redukcja szumów monochromatycnych i barwnych;

Korekta geometrii i perspektywy zdjęcia;

Wady optyczne i ich likwidacja: aberracje, winietowanie, profile optyki;

Automatyczne nakładanie korekt dla danego modelu aparatu i czułości ISO.

Lekcja 7. Konwersja do czerni i bieli. Obróbka zdjęć czarno-białych i tonowanych

Proste i zaawansowane techniki konwersji;

Manipulacja kanałami barwnymi w celu uzyskania idealnych zdjęć czarno-białych;

Tonowanie jednoi dwu-barwne.

Lekcja 8. Zaawansowane narzędzia korekcyjne i efekty specjalne. Profile barwne aparatu

Filtry połówkowe i kołowe;

Efekt winiety nakładany na zdjęcie po przekadrowaniu;

Tworzenie efektu ziarna;

Dehaze: potężne narzędzie nie tylko do fotografii krajobrazowej;

Tworzenie profili barwnych dla aparatu za pomocą tablic barwnych i zewnętrznych wtyczek (plug-in).

Lekcja 9. Optymalizacja edycji zdjęć

Szablony (Presets), migawki (Snapshots) i historia (History);

Synchronizacja ustawień edycyjnych i ogólnych;

Wyrównywanie ekspozycji oraz inne narzędzia pomocnicze.

Lekcja 10. Dodatkowe narzędzia edycyjne i wspomagające

Photo Merge (HDR, zdjęcia panoramiczne);

Proofing: narzędzie nie tylko dla drukujących;

Gdy potrzebna jest maksymalna precyzja: Widok referencyjny oraz Before/After.

Lekcja 11. Tworzenie pokazów slajdów, znakowanie wodne

Projektowanie pokazów slajdów;

Wyświetlanie pokazów slajdów z poziomu programu i eksport;

Znakowanie wodne zdjęć pojedynczych i pokazów slajdów.

Lekcja 12. Przygotowanie zdjęć do druku i druk

Odbitki pojedyncze i projekty zaawansowane;

Albumy i fotoksiążki;

Zarządzanie barwą i inne opcje zaawansowane.

Lekcja 13. Tworzenie galerii internetowych

Projektowanie galerii WWW w oparciu o szablony;

Skąd brać szablony?

Publikacja galerii WWW w Internecie

Lekcja 14. Ekosystem Creative Cloud

Co to jest usługa Creative Cloud i co wchodzi w jej zakres;

Współpraca z chmurą danych;

Współpraca z aplikacjami mobilnymi i przenoszenie zdjęć między nimi

Edycja wybranych zdjęć w Photoshopie CC.

Lekcja 15. Współpraca Lightrooma z innymi programami

Z jakimi narzędziami współpracuje Lightroom i jak się to odbywa?

Rozszerzanie funkcjonalności o wtyczki (plug-in);

Lista przydatnych wtyczek.

Dodatek

Pełna lista skrótów klawiaturowych programu;

Przydatne i mało znane opcje programu;

Optymalna konfiguracja aplikacji i katalogów;

Zdalne sterowanie aparatem (Tethering).