Adobe Lightroom: tonalność i kontrast

Kontrasty, czyli zestawienia jasnych i ciemnych tonów zdjęcia to bardzo ważny element kompozycji fotograficznej decydujący w dużej mierze o charakterze zdjęcia. Manipulacje ekspozycją pozwalają w dużej mierze wpłynąć na kontrast zdjęcia, ale Lightroom oferuje tutaj również dedykowane – często znacznie lepsze – narzędzia.

Kontrast ogólny, a kontrast lokalny w Lightroom

W obrazie fotograficznym można wyróżnić rozmaite rodzaje kontrastów. Nawet w interesującym nas obszarze – czyli kontrastach tonalnych – występują dwie zasadnicze odmiany: kontrast lokalny i ogólny. Przy kontraście ogólnym rozpatrywane są różnice tonalności w obrębie całego kadru: ilość oraz luminancja (jasność) obszarów najjaśniejszych i najciemniejszych. Do kontrolowania tego parametru służy suwak Contrast (zakres działania od -100 do +100), którego działanie jest bardzo proste i dobrze znane chyba wszystkim: w jednakowym stopniu rozjaśnia jasne i przyciemnia ciemne partie zdjęcia.

Clarity to jedno z najbardziej użytecznych narzędzi w cyfrowych technikach obróbki obrazu, choć w ostatnich latach bywa również nieco przez fotografów nadużywane. W okolicach czwartej edycji programu działanie tego suwaka zostało nieco zmodyfikowane, dzięki czemu daje ono obecnie nieco subtelniejsze efekty i jest łatwiejsze w użyciu.

W praktyce narzędzia Contrast używa się już podczas wstępnych korekt ekspozycji i dlatego też znajduje się on tuż pod suwakiem Exposure. I choć takie same efekty można uzyskać również przez manipulacje suwakami Highlights i Shadows, to użycie Contrast w wielu przypadkach jest po prostu wygodniejsze. Sytuacja jest analogiczna do naszej porady z poprzedniego rozdziału: suwakami Exposure i Contrast należy doprowadzić zdjęcie do stanu jak najbardziej zbliżonego do pożądanego, a dopiero potem zabrać się za narzędzia oddziałujące na określone partie tonalne.

Zupełnie inaczej działa drugie z opisywanych narzędzi do kontrolowania kontrastu, czyli suwak Clarity. Obszarem jego działania są kontrasty lokalne, czyli występujące pomiędzy bezpośrednio towarzyszącymi sobie obszarami świateł i cieni. Podobny mechanizm wykorzystują popularne narzędzia do wyostrzania, takie jak dobrze znany fotografom filtr Unsharp Mask – przy czym promień zmian narzędzia Clarity jest znacznie większy. Efekt jest trudny do opisania słowami, ale bardzo prosty do zrozumienia, gdy już się zobaczy go na własne oczy. Parametr Clarity ustawiony na wartości dodatnie sprawia bowiem, że fotografia staje się wyraźniejsza – tak jakby powietrze w scenie stało się nagle o wiele bardziej przejrzyste.

Zmniejszanie wartości parametru Clarity to zabieg wykorzystywany niekiedy przez fotografów portretowych do wygładzania cery modeli lub uzyskiwania efektu "sennej miękkości" zdjęć. Choć najczęściej wykorzystuje się go wraz z funkcją pędzla korekcyjnego (Adjustment Brush), to w pewnych sytuacjach można się pokusić o zastosowanie tej techniki na całym zdjęciu. Warto też wypróbować inny zabieg: zmniejszenie wartości suwaka Clarity przy jednoczesnym podniesieniu wartości Contrast.

Warto zauważyć, że nie tylko zwiększanie wartości suwaka Clarity może przynieść dobre efekty. Również obniżenie jej daje ciekawe i w pewnych przypadkach pożądane efekty. Szczególnie w fotografii portretowej, gdzie wygładza rysy twarzy, osłabia cienie pod oczami oraz likwiduje niedoskonałości cery modeli, a w bardziej radykalnej wersji pozwala zasymulować działanie tradycyjnego filtra zmiękczającego (ang. soft focus).

Praktyczny przykład kontrolowania tonalności i kontrastu zdjęć

Dla fotografa, którego największą pasją jest wykonywanie zdjęć na ulicy operowanie narzędziami do kontroli kontrastu jest sposobem zwiększenia siły wyrazu uchwyconych kadrów. Niezależnie od tego, czy chodzi o architekturę, pejzaż miejski, czy podglądanie scen życia ulicy – odpowiedni kontrast jest kluczem do sukcesu.

Choć w przypadku naszego fotografa wybór konkretnych rozwiązań zależy zawsze od sytuacji, to jednak w jego działaniach występuje pewna prawidłowość. Suwak Contrast jest narzędziem wykorzystywanym podczas obróbki zdjęć z gatunku Street Photo, które prawie zawsze konwertuje później do czerni i bieli oraz dodaje ziarno oraz winietę. W połączeniu z narzędziami do kontroli jasności świateł i cieni pozwala to uzyskać zdjęcia przywodzące na myśl charakterem typową fotografię reportażową, wzorowaną na technikach tradycyjnych z wykorzystaniem wysokoczułych filmów czarno-białych.

W przypadku zdjęć architektonicznych i pejzażowych jest inaczej. Tu liczy się detal oraz optymalne wykorzystanie zakresu tonalnego sceny, więc podbijanie ogólnego kontrastu sceny stosowane jest bardzo oszczędnie. Za to suwak Clarity sprawdza się tu bardzo często – szczególnie przy starych budynkach, gdzie umożliwia wydobywanie detali architektury (prawie) niezależnie od warunków oświetleniowych sceny. Clarity pozwala bowiem do pewnego stopnia zniwelować działanie zbyt płaskiego lub zbyt kontrastowego oświetlenia.