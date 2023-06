Adobe Lightroom i nowości oparte o sztuczną inteligencję

Adobe ogłosiło nowe funkcje w Lightroomie oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji - Nowości obejmują predefiniowane ustawienia, nowe opcje maskowania, nowości w zakresie odszumiania, dostęp do krzywych w ramach maskowania i wiele więcej.



Adobe reklamuje nowe funkcje między innymi hasłem: "nigdy nie przegap kolejnej okazji do zrobienia zdjęcia z powodu złego oświetlenia". Tym samym promuje najnowszą funkcję Lightrooma opartą o rozwiązania sztucznej inteligencji, które pozwala na usuwanie szumu cyfrowego ze zdjęć bez utraty szczegółów. Firma podkreśla, że ta funkcja jest w szczególności przydatna podczas wykonywania fotografii z wysoką czułością ISO, w szczególności gdy zostały wykonane w słabym świetle. Opcja ta jest dostępna w przypadku pracy z plikami RAW, a wkrótce ma być także dostępna dla innych typów plików. Odszumianie AI ma działać za pomocą jednego kliknięcia.

