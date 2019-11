Aplikacja mobilna Photoshop Camera wykorzystuje sztuczną inteligencję Sensei

Podczas konferencji Adobe MAX firma ogłosiła wprowadzenie w 2020 roku bezpłatnej aplikacji mobilnej opartej o sztuczną inteligencję. Oprogramowanie będzie nosiło nazwę Photoshop Camera i umożliwi korzystanie z filtrów artystycznych w czasie rzeczywistym, a także będzie zdolne do inteligentnego rozpoznawania scenerii i dopasowywania ustawień.



Aplikacja Photoshop Camera będzie wykorzystywała technologię sztucznej inteligencji Adobe Sensei. Aplikacja rozpozna tematykę fotografowanej sceny i zasugeruje filtry pasujące do jej zawartości. Ich działanie będzie można podglądać zarówno w czasie rzeczywistym, jak i po wykonaniu zdjęcia. Filtry będą specjalnie wyselekcjonowane i tworzone przez znanych artystów. Jednocześnie Adobe przewiduje możliwość tworzenia niestandardowych filtrów przez różnych zainteresowanych użytkowników, którzy będą mieli ciekawe pomysły.

