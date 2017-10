Adobe Photoshop Elements 2018 – drobne ułatwienia i zmiana systemu numerowania

Popularny program do obróbki zdjęć dla fotoamatorów doczekał się właśnie najnowszej wersji, w której klasyczną numerację "produktową" zastąpiono numerem nadchodzącego roku. Schemat ten, znany m.in. z Photoshopa CC i Lightrooma CC, nie oznacza jednak, że aplikacja ta przechodzi na model subskrypcji. Nadal jest to produkt typu "kupisz i jest twój", choć liczba zmian w programie nieco rozczarowuje.

W opublikowanej właśnie najnowszej wersji znanego edytora i organizera zdjęć dla mniej zaawansowanych fotoamatorów zmianie uległ przede wszystkim system numerowania kolejnych edycji programu. Klasyczny model, z numerami porządkowymi (ostatnia wersja programu nosiła nazwę Adobe Photoshop Elements 15), zastąpiony został systemem kojarzącym się z aplikacjami należącymi do programu Creative Cloud. Adobe Photoshop Elements 2018 nie wymaga jednak subskrypcji i nabywa się go w sposób tradycyjny.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem