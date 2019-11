Adobe Project About Face wykryje wyretuszowane zdjęcia

We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley firma Adobe opracowała nowe narzędzie, które umożliwia wykrywanie fotografii cyfrowo zmienianych za pośrednictwem narzędzia Photoshop Face-Award Liquify. Co więcej technologia pozwala na przywrócenie zdjęciu pierwotnego wyglądu.



Prototypowe narzędzie nazwa roboczo "Project About Face" (Projekt dotyczący twarzy) analizuje wszystkie piksele obrazu, tworząc mapę, która ujawnia gdzie prawdopodobnie obraz został zmanipulowany. Następnie umożliwia cofnięcie tych zmian tak, aby uzyskać źródłowy obraz. Według zapewnień Adobe oprogramowanie jest 2-krotnie bardziej dokładne w wykrywaniu takich manipulacji niż ludzie. W przeprowadzonym teście technologia była w stanie identyfikować zmanipulowane obrazy z dokładnością wynoszącą 99 %, natomiast dla ludzi wynik ten wyniósł zaledwie 53 %.

