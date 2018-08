AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR - superteleobiektyw zgodny z lustrzankami cyfrowymi Nikon formatu FX

AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR to zaawansowany superteleobiektyw formatu FX o ogniskowej 500 mm. Zastosowanie soczewki Fresnela (PF) pozwoliło znacznie zmniejszyć wymiary i masę obiektywu, dzięki czemu fotografowanie superteleobiektywem z ręki staje się proste i przyjemne.





Wymiary obiektywu AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR zostały istotnie zredukowane – maksymalna średnica wynosi 106 mm, a długość 237 mm. Jego masa to około 1460 g (mniej więcej tyle samo co masa obiektywu AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) – inne obiektywy o ogniskowej 500 mm ważą zwykle ponad 3000 g. Obiektyw AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR został skonstruowany z myślą o odporności na pył i zachlapanie, co w połączeniu z powłoką fluorową na przedniej soczewce zapewnia doskonałą uniwersalność podczas fotografowania.