Afrykańska sesja zdjęciowa w trzech odsłonach

Modowe sesje realizowane w dzikich zakątkach świata to żadna nowość - mowa tu chociażby o kampanii reklamowej marki Valentino, zrealizowanej w Kenii przez fotoreportera Steve`a McCurry. Ostatnio Vincent Van De Wijngaard dla magazynu Porter wykonał letnie sesje w arykanskich krajobrazach i zatytułował je kolejno: Fragile World, Born To Be Wild i African Queen. Powstała piękna seria zdjęć, która może stać się inspiracją dla letnich kadrów.

Vincent Van De Wijngaard porzucił muzyczną pasję aby studiować fotografię na Akademii Królewskiej w Hadze. Od tego czasu realizował projekty fotograficzne w ponad siedemdziesięciu krajach. Fotograf stał się ekspertem w tworzeniu zdjęć mody w alternatywnych, surowych i wyszukanych miejscach, które dają unikalną perspektywę różnorodnych kultur.