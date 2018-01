Agencja fotograficzna Stockland Martel znika z rynku

To jedna z tych wiadomości, których nie lubimy przekazywać – nawet mimo że nie dotyczy nas bezpośrednio. Założyciele mającej prawie 35 lat agencji fotograficznej Stockland Martel ogłosili, że z końcem 2017 roku ich „dziecko” ostatecznie kończy działalność. Bill Stockland i Maureen Martel zapowiadają, że oznacza to również ich pożegnanie z przemysłem fotograficznym oraz poszukiwanie nowych sposobów na życie, które nie byłyby tak obciążające dla życia rodzinnego i towarzyskiego.

W komunikacie opublikowanym na stronie głównej agencji Stockland Martel jej założyciele dziękują wszystkim za ponad 30 lat wspólnej pracy i informują o zakończeniu działalności. Założona w 1983 roku firma reprezentowała przez wiele lat tak znane nazwiska, jak Nadav Kander, Art Streiber, Nino Muñoz, Michael Muller, Miller Mobley, Lauren Greenfield, Timothy Greenfield-Sanders, Matthew Rolston, czy Jimmy Chin. Agencja miała zresztą od samego początku dobre oko do sław – pierwszym współpracującym z nią fotografem był legendarny już przedstawiciel magazynu Sports Illustrated, Walter Iooss.

