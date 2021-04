AI: Sztuczna inteligencja w grach wideo

Coraz nowsze modele konsoli, lepsza grafika, nowy wymiar dźwięku i obrazu. Gry wideo to przemysł, który wraz z rozwojem nowoczesnych technologii nie przestaje zaskakiwać, a sztuczna inteligencja pozostaje nieodłącznym elementem ewolucji gamingu. Jak właściwie działa sztuczna inteligencja w grach wideo?

Czym jest AI - sztuczna inteligencja?

Aby zwiększyć przyjemność z gry, gracze kupują coraz to lepszy sprzęt, instalują usługi typu VPN aby poprawić łącze internetowe, wybierają najlepsze routery. Coraz popularniejsza staje się również nowa koncepcja streamingu gier, dzięki czemu nie trzeba już pobierać dużych plików na komputer gracza. Gaming jest przemysłem, który rozwija się dynamicznie, a jego ważną częścią jest wdrożenie technik z zakresu sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja to technologia, która polega na uczeniu maszyn lub oprogramowania wzorców zachowań zbliżonych do ludzkich. System otrzymuje dane na temat zachowań użytkowników, przetwarza je, analizuje i na tej podstawie podejmuje działanie. W grach sztuczna inteligencja jest szczególnie widoczna w przypadku postaci niegrywalnych NPC, czyli bohaterów, na których zachowania gracze nie mają wpływu.

Wrogowie, sojusznicy lub inne postaci występujące w tle zachowują się dzięki temu mniej przewidywalnie, przez co rozrywka staje się ciekawsza. Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji pomagają również tworzyć nowe mapy i wyzwania, a także wzbogacają poziomy trudności. Celem zastosowania sztucznej inteligencji w grach wideo nie jest jednak stworzenie bardzo silnego wroga, z którym trudno będzie wygrać, ale maksymalizacja zaangażowania gracza przez dłuższy czas oraz zwiększenie pola interakcji.

Ewolucja sztucznej inteligencji w grach wideo

Jednym z pierwszych przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w grach był algorytm MiniMax w szachach. Komputer Deep Blue przeanalizował możliwe ruchy, a następnie odegrał słynną, zwycięską partię z mistrzem Garrym Kasparowem w 1997 roku. Szachy mają z grami wideo o tyle wspólnego, że każdy ruch gracza tworzy szereg możliwych reakcji, których ilość po każdym następnym działaniu ulegają pomnożeniu – drzewo decyzyjne.

Zakres wykorzystania sztucznej inteligencji w grach wideo ewoluował od zwiększania poziomu realizmu do tworzenia nowego wymiaru wrażeń i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań całkowicie od zera – w zakresie scenariuszy, profilu postaci gracza czy zadań do wykonania. Już w latach dziewięćdziesiątych pojawiły się pierwsze gry wideo, takie jak kultowe już Age of Empires, w których maszyna otrzymała możliwość tworzenia taktyk i strategii w oparciu o działania gracza. W kolejnych latach programiści wdrażali algorytmy generujące proste, ale unikalne misje i cele.

W Far Cry 3 zwierzęta uzyskały zdolność nie tylko przemieszczania się z jednego miejsca na drugie, ale również polowania, chowania się i ucieczki, a swoje nastawienie zmieniały w zależności od otoczenia. W The Sims po raz pierwszy twórcy wprowadzili system potrzeb – NPC potrafiły zakomunikować konieczność skorzystania z toalety czy zjedzenia posiłku, potrzebowały miłości i rozrywki, a także same podejmowały odpowiednie działania wykorzystując sprzęty dostępne w domu.

W grze Black & White po raz pierwszy sztuczna inteligencja przyswajała wiedzę w trakcie rozgrywki w czasie rzeczywistym. Główny bohater otrzymywał zwierzątko, które miało zdolność uczenia się odpowiedniego postępowania na podstawie zachowań gracza. W 2014 roku przełomem okazała się gra Alien Isolation, gdzie producenci wykorzystali uczenie maszynowe by odblokować nowe zachowania wrogów w miarę rozwoju umiejętności gracza.

Twórcy wciąż prześcigają się w propozycjach nowych rozwiązań. Klucz polega na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w odpowiednim zakresie – tak, aby osiągała cele i jednocześnie nie była postrzegana jako nieludzki automat. Maszyna nigdy nie będzie bowiem w stanie odczuwać emocji ludzkich, takich jak empatia i dlatego doprowadzenie zachowań NPC do perfekcji mogłoby mieć skutek odwrotny do zamierzonego. Obawy wiążą się również z sytuacją gdy automatyka wymknie się spod kontroli i przebieg gry potoczy się na przykład w sposób niemoralny, który nie został przewidziany przez autorów gry.