AEE AirSelfie 2 – druga odsłona kieszonkowego drona

AEE AirSelfie 2 to następca bardzo ciekawego drona, który umożliwiał wykonywanie bardzo oryginalnych autoportretów z lotu ptaka. Druga odsłona została zaprezentowana podczas targów CES 2018. w porównaniu do porzednika główną zmianą jest zastosowanie matrycy o większej rozdzielczości – 12 MP zamiast 5 MP - a także zwiększenie pojemności wbudowanej karty microSD do 16 GB (wcześniej było to 4 GB). Czas lotu drona został wydłużony o dwie minuty.

