Akcesoria fotograficzne na wiosnę

Być może wykażę się nadmiernym optymizmem, ale pierwszy dzień wiosny to znak, aby już niebawem pożegnać się na dobre z zimą, zmienić garderobę i odkurzyć sprzęty, które dotychczas leżały w szafie. W ramach wiosennych porządków warto zastanowić się również nad wykorzystywanym sprzętem foto i wideo oraz odkładanymi przez całą zimę planami na konkretne ujęcia. Już niebawem przyjdzie na nie pora i prawdopodobnie będą przydatne różne akcesoria. Zapraszam więc do przeczytania artykułu, w którym podpowiadam, jaki osprzęt będzie przydatny w cieplejszych dniach. Być może stanie się również dla Ciebie źródłem inspiracji, jeżeli wiosną zamierzasz częściej sięgać po aparat i poszukujesz ciekawych pomysłów.

Większa ilość światła ma nie tylko same zalety

Zima kojarzy się raczej z niedostatkiem światła (co potrafi przełożyć się nawet na samopoczucie). Wiosną sytuacja zmienia się diametralnie, w szczególności za sprawą zmiany czasu na letni (do której dojdzie w nocy z 24 na 25 marca). Oznacza to więc w niektórych sytuacjach nadmiar światła. To dosyć duży paradoks, biorąc pod uwagę wysiłki producentów, aby zwiększać efektywność czułości ISO i cenienie jasnych obiektywów, ale wykonywanie długich ekspozycji w słoneczny dzień może być niemożliwe bez dodatkowych akcesoriów.

Wykonanie takiej długiej ekspozycji bywa niemożliwe w słoneczny dzień.

Mam tu więc na myśli przede wszystkim filtry szare. Chcąc uchwycić piękne rozmycia płynącej wody czy innego ruchu podczas wykonywania ekspozycji w słoneczny dzień, niezbędne jest jego zastosowanie, aby ograniczyć ilość światła docierającego do matrycy lub filmu. Przydatne będą także filtry szare gradientowe, które pozwalają na przyciemnienie jasnych obszarów zdjęcia, np. nieba. W słoneczne dni, gdy niebo przestaje być spowite przez długższy czas pokrywą chmur tworzącą naturalny dyfuzor, przydatny będzie również filtr polaryzacyjny. Takie akcesorium pozwoli na wyeliminowanie refleksów i odbić pojawiających się na różnorodnych płaszczyznach, w tym na powierzchni wody czy szkła. Więcej na temat tych akcesoriów przeczytasz w poniższym artykułach:

Pora na spacer!

Jeżeli jesteś typem osoby, która woli w zimne dni pozostać w domu, to z ulgą przyjmujesz nadejście wiosny. Prawdopodobnie na pełną swobodę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale ilość czasu spędzana poza domem będzie stosunkowo się wydłużać. A to oznacza większą liczbę zdjęć wykonywanych w plenerze. Kilka akcesoriów z pewnością to ułatwi.

Odpowiednio dobrana torba lub plecak zdecydowanie zwiększy wygodę podczas długich spacerów. Ciekawą propozycją są torby typu sling, stanowiące kompromis pomiędzy plecakiem a torbą. Przykładem jest Manfrotto Pro Light, który zmieści bezlusterkowca z dwoma obiektywami, tablet i rzeczy osobiste. Taki plecak może okazać się za mały podczas dużej eskapady fotograficznej, gdy trzeba zabrać większą ilość sprzętu, ale jego funkcjonalność jest korzystna w trakcie codziennego użytkowania, gdy wybierasz się na spacer niekoniecznie z myślą o fotografowaniu, ale wolisz mieć aparat przy sobie, licząc się z możliwością sfotografowania ciekawej sytuacji czy scenerii.

Torba sling Manfrotto Pro Light daje łatwy dostęp do aparatu, a jednocześnie ma zintegrowany pasek, który pozwala mieć sprzęt zawsze pod ręką.

W takich codziennych okolicznościach przydatne są także mini statywy lub te tradycyjne, ale wyjątkowo lekkie, gdyż wykonane np. z włókien węglowych. W przypadku takich kompaktowych trójnogów trzeba niekiedy iść na kompromis, który oznacza nieco mniejszą wysokość maksymalną, ale chcąc być "w pogotowiu" na spacerze, takie rozwiązanie będzie wystarczające. Przydatne są także statywy z odwracaną kolumną, umożliwiające umieszczenie aparatu bardzo nisko nad ziemią. Pozwoli to na wykonywanie fotografii zbliżeniowej – wiosną nie brak inspirujących tematów. Ujęcia małych obiektów to także argument za tym, że niekoniecznie będzie Ci zawsze potrzebny bardzo wysoki statyw. Alternatywą dla trójnogów są monopody. Pozwalają nieco wydłużyć czas ekspozycji bez znacznej straty ostrości. Ciekawym połączeniem są monopody Manfrotto, łączące w sobie kijki do nordic walking. Na wiosenne spacery jak znalazł.

Podczas wędrówek Manfrotto Off Road mogą być wykorzystywane jako kijki do Nordic Walking i monopod.

Mini statyw możesz mieć zawsze przy sobie, gdyż mieści się w kieszeni lub torebce (a także w popularnych "nerkach"). Akcesoria takie jak np. Joby Gorilla Pod mają trzy regulowane nogi, które umożliwiają owinięcie statywu np. wokół gałęzi. To dużo ułatwienie podczas fotografowania pierwszych pąków.

Czas na fotografię plenerową

Wszyscy życzymy sobie, aby jak najszybciej aura pozwoliła spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz. To także ulubiony okres wszystkich portrecistów, którzy uwielbiają fotografować swoich modeli w plenerze. Jeżeli dotychczas nie próbowałeś swoich sił w tego typu fotografii, to wiosna jest znakomitym okresem, aby rozpocząć tę przygodę. Podstawowym, niezwykle przydatnym akcesorium jest blenda. W sprzedaży dostępnych jest wiele różnych typów o odmiennych rozmiarach. Więcej na temat tego akcesorium przeczytasz w poniższym artykule:

W plenerze przyda się również jasny obiektyw stałoogniskowy. Jeżeli dopiero zaczynasz fotografować ludzi, dobrym szkłem będzie tani obiektyw 50 mm. Tego typu osprzęt zapewnia wyższą jakość obrazu niż kit, a jednocześnie oferuje minimalną wartość przysłony np. f/1.8. Dzięki temu możesz stworzyć świetny efekt bokeh i rozmyć tło tak, aby ukryć jego niedoskonałości.

Canon 50 mm f/1.8 EF STM to przywoity i tani obiektyw, który jest polecany początkującym fotografom portretowym.