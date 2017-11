Akcja cashback Canona – do odzyskania nawet kilka tysięcy złotych!

Z okazji zbliżającego się końca roku i związanego z tym okresu świątecznych zakupów firma Canon tradycyjnie już ogłosiła kolejną akcję promocyjną typu cashback, czyli zwrot części kwoty za zakupiony sprzęt. W tym roku jest ona jednak bardzo hojna: promocją objęto aż 32 produkty, a kupujący liczyć możne na zwrot od kilkudziesięciu do prawie 1300 złotych za każdy z nich. Na liście oferowanego sprzętu są aparaty kompaktowe, lustrzanki, bezlusterkowce, kamery wideo, obiektywy, drukarki i jeden model lampy błyskowej.

W ramach akcji "Canon – Zwrot gotówki", przy zakupie wybranych produktów: aparatów, obiektywów, kamer, drukarek lub lamp błyskowych można otrzymać zwrot gotówki nawet do 1290 zł oraz darmową przestrzeń chmurową w aplikacji irista lub Lifecake. Aby wziąć udział w promocji, zakupiony produkt należy zarejestrować za pomocą formularza na przygotowanej w tym celu stronie .

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem