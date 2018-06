Akt Łukasza Gurdaka zdobywa nagrodę w konkursie Prix de la Photographie Paris 2018

Akt Łukasza Gurdaka zdobył 3 miejsce w kategorii Fotografia profesjonalna / Fotografia Artystyczna / Akt w prestiżowym, międzynarodowym konkursie fotograficznym PX3 - Prix de la Photographie Paris 2018. Nagrodzona fotografia nosi tytuł „Brook’s nymph”, a jej autor opowiedział redakcji SwiatObrazu.pl historię jej powstania.





Był bardzo chłodny, deszczowy, czerwcowy dzień. Około południa dotarliśmy nad brzeg Wisłoka w okolicach Rudawki Rymanowskiej. Stan wody był wysoki, silny prąd sprawiał że woda potwornie się kotłowała. Udało nam się jednak znaleźć na tyle płytkie miejsce, żeby modelka mogła się położyć w wodzie. Prąd był jednak tak silny że konieczne było dla komfortu i bezpieczeństwa modelki aby asystująca nam przy sesji osoba przytrzymała jej nogi (tak aby modelka mogła skupić się na pozowaniu a nie na myśleniu czy aby nie "odpłynie"). Po krótkiej chwili udało się nam uchwycić to "najlepsze ujęcie".

