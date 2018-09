Akt męski może być piękny – powrót do natury Stevena Menendeza

Nowojorski fotograf Steven Menendez od lat 90-tych ubiegłego wieku zajmuje się portretem i modą. W swoich osobistych projektach fotograficznych tworzy klasyczne czarno-białe zdjęcia, pragnąc tworzyć ujęcia, które świętują ludzkie ciało, pokazując zarówno jego siłę, jak i delikatność. Fotografuje w naturze, gdzie ciało staje się jednością z otoczeniem. Skupiając się głównie na aktach męskich odrzuca ubrania jako barierę, która pozwala nam przywiązać się do społeczeństwa i wszystkiego, co reprezentuje. Uważa, że będąc nagim w naturze możemy połączyć się z pięknem naszych najgłębszych jaźni i pozwolić sobie na nieskrępowaną wolność.



