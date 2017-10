Aktualizacja firmware dla aparatu Panasonic LUMIX DMC-GH4 oraz dwóch obiektywów

Zgodnie z zapowiedziami firma Panasonic opublikowała właśnie serię poprawek oprogramowania wewnętrznego dla kilku modeli swoich aparatów bezlusterkowych i obiektywów. Oprócz najważniejszego pakietu zmian, dotyczących opisywanego już w naszym serwisie modelu Panasonic LUMIX DMC-GH5, aktualizacji doczekały się też aparat Panasonic DMC-GH5 oraz obiektywy Panasonic Lumix G Macro 30mm f/2.8 ASPH Mega OIS i Panasonic Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 ASPH Power OIS.

W cieniu dużej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego dla aparatu Panasonic DMC-GH5 producent opublikował też mniejszą "łatkę" dla modelu DMC-GH4. Z tego powodu może ona przejść praktycznie niezauważona, ale użytkownicy tego aparatu powinni się nią zainteresować. Jest to bowiem tzw. hotfix, czyli aktualizacja błędów dostrzeżonych w pracy aparatu. Poprawki firmware doczekały się również dwa modele obiektywów.

