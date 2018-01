Aktualizacja Photoshopa umożliwi zaznaczenie głównego motywu zdjęcia jednym kliknięciem

Adobe Photoshop umożliwia zaznaczenie obszaru zdjęcia na wiele różnych sposobów. Można wykorzystać do tego dedykowane narzędzia lub po prostu maskować. Chociaż możliwości jest sporo, to najnowsza aktualizacja oznaczona numerem 19.1 wprowadza narzędzie, które umożliwia zaznaczenie poprzez... jedno kliknięcie.

Teoretycznie dotychczas narzędzie różdżka również pozwalało na zaznaczenie obszaru jednym kliknięciem i często dawało nawet zadowalające efekty. Problem w tym, że bazowało na podobieństwie kolorystycznym i jasności sąsiadujących ze sobą pikseli, stąd sprawdzało się np. gdy model znajdował się na jednolitym, białym tle. Nowe narzędzie nazwane Select Subject proponuje zupełnie inną metodę. Wykorzystuje ono technologię sztucznej inteligencji Adobe Sensei, która rozpoznaje obiekty na zdjęciu i zaznacza to, co stanowi jego główny temat. Dostępne będzie w panelu narzędzia różdżka i szybkiego zaznaczania oraz w pasku menu w zakładce zaznacz.

