Akty Łukasza Gurdaka z kolejnymi nagrodami

Piękne akty Łukasza Gurdaka kolejny raz zostały wyróżnione na międzynarodowej arenie fotografii artystycznej. Tym razem fotografie Łukasza otrzymały wyróżnienia konkursu Fine Art Photography Awards, w kategorii akt/fotografia profesjonalna. Nagrodzone akty to: "Klaudia on Morskie Oko" wykonany w lipcu ubiegłego roku nad Morskim Okiem oraz "Kinga 2", który powstał we wrześniu ubiegłego roku w Wąwozie Czarownic w Ciężkowicach (modelką jest Kinga Suwara). Mieliśmy przyjemność zadać Łukaszowi kilka pytań o jego twórczość.

SwiatObrazu.pl: Co fascynującego jest w fotografii aktu? Dlaczego wybrał Pan ten gatunek?