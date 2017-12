Akurat Lighting - sprzęt oświetleniowy LED z Polski w ofercie BEiKS

Akurat Lighting jest producentem wysokiej jakości sprzętu oświetleniowego dla filmu i telewizji. W ofercie firmy można znaleźć panele LED soczewkowe i dyfuzyjne, światło nakamerowe oraz szeroką gamę akcesoriów. Firma od początku swojego istnienia stawia na jakość światła i trwałość opraw, dlatego wszystkie lampy wyposażone są w diody LED o bardzo wysokich współczynnikach określających jakość widma światła, a ich obudowy wykonane są z aluminium. Firma proponuje unikalne rozwiązania rozszerzające możliwości produkowanych opraw.

Soczewkowe panele LED typu S wyposażone są w wymienną optykę, co pozwala dostosować kąt wiązki światła emitowanego przez panel do własnych potrzeb, w zakresie od 30 do 120 stopni. Lampy można zamawiać z konkretnym zestawem soczewek, ale w ofercie firmy znajdują się także zestawy zawierające same soczewki, o różnych parametrach, wraz z elementami mocującymi i narzędziem do wymiany optyki. Zestaw umożliwia użytkownikowi zmianę parametrów fotometrycznych oprawy typu S, w zależności od bieżącwj sytuacji.

Panele Akurat S występują w wersjach mono - daylight i tungsten oraz bi-colour i oferują moc światła LED od 25 do 100W przy wymiarach ok. 30x30 cm w wersji S4 i 50x30 cm w wersji S8.

Panele S sprzedawane są w zestawach studyjnych z zasilaniem sieciowym i w zestawach reporterskich z torbą do przewożenia, z zasilaniem sieciowym i bateryjnym V-Mount lub Gold Mount.

Nowością w serii S jest oprawa S8 GREEN przeznaczona do oświetlania greenboxów. Oprawa wyposażona jest w diody zielone oraz białe, z możliwością dowolnego mieszania i optykę umożliwiającą równomierną dystrybucję światła uwzględniającą różnice odległości oprawy od tła. Zielone diody dają możliwość zwiększenia kontrastu barwnego tła, co poprawia jakość kluczowania. Optyka lamp S8 GREEN pozwala na równomierne oświetlenie tła spod sufitu w całym zakresie wysokości. Lampa dysponuje mocą LED 50W. W przygotowaniu panel S16 GREEN o mocy 100W.

Akurat seria D

D-SOFT to seria paneli dyfuzyjnych bi-colour. Na uwagę zasługuje system optyczny tych lamp, na który składają się wysoko dyfuzyjny reflektor umieszczony na płycie z diodami oraz specjalny dyfuzor o strukturze mikro soczewek. Użycie tych innowacyjnych materiałów pozwoliło na uzyskanie bardzo wysokiej wydajności i jakości dyfuzji.

W seryjnej produkcji oferowane są panele D4 o mocy 50W i wymiarach ok. 30x30cm, D8 o mocy 100W i wymiarach ok. 50x30cm oraz D32 o mocy 400W i wymiarach ok. 100x60cm. Panele D4 i D8 sprzedawane są w wersji studyjnej z zasilaniem sieciowym oraz w wersji reporterskiej w torbach z zasilaniem sieciowym i bateryjnym.

Akurat seria D

Panele D4 i D8 w wyposażeniu reporterskim mogą być wyposażane w adaptery do akumulatorów typu V-Mount lub Gold Mount.

Unikalną cechą reporterskiej wersji D4 - najmniejszego panelu z serii D-SOFT jest możliwość zasilania z dwóch akumulatorów kamerowych 7,4V. Te panele można zamawiać wyposażone w gniazda popularnych akumulatorów używanych do zasilania kamer wiodących producentów. Do wyboru jest siedem różnych typów gniazd.

Modułowa konstrukcja serii D-SOFT umożliwia budowę na zamówienie paneli prostokątnych o wysokości od 30 do ok. 100cm i szerokości od 30 do ok. 200cm, w zakresie mocy światła LED od 50W do 1,6kW. Zachęcamy do kontaktu z lokalnym dystrybutorem sprzętu Akurat Lighting lub bezpośrednio z producentem w przypadku zapotrzebowania na specjalne wykonania paneli dyfuzyjnych. Firma jest gotowa wyprodukować nawet pojedynczy egzemplarz.

Opcjonalnie, panele D-SOFT mogą być wyposażone w regulację balansu zieleń-purpura, co pozwala dostosować odcień światła do wizji operatora lub do zastanego oświetlenia. Ta unikalna funkcjonalność wyróżnia panele Akurat Lighting D-SOFT na tle konkurencyjnych rozwiązań.

Akurat Akcesoria

Do paneli Akurat Lighting dostępne są modyfikatory. Producent oferuje wrota do wszystkich lamp typu S oraz do D4 i D8. Nowością są dedykowane do paneli Akurat Lighting softboxy do lamp soczewkowych S4 i S8 oraz rastry ograniczając kąt wiązki światła do lamp D-SOFT D4, D8 i D32 oferowane przez polskiego producenta marki GLC Technik. Nowe modyfikatory zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z producentem lamp i w sposób istotny rozszerzają zakres zastosowania opraw. Ich konstrukcja zapewnia bardzo łatwy i szybki montaż na panelu oraz demontaż. Modyfikatory składają się w bardzo prosty sposób zajmując niewiele miejsca. Każdy modyfikator jest wyposażony w torbę do transportu.

Akurat lampy nakamerowe

Interesująca propozycją firmy Akurat Lighting jest mały panel nakamerowy A1 o mocy 14W. To bardzo kompaktowe urządzenie wyposażone jest w diody V-WHITE bazujące na fioletowym chipie, o ekstremalnie wysokim współczynniku oddawania barw Ra 98. Współczynniki R9 i R12 przekraczają 95, co oznacza, że światło emitowane przez te diody jest niemal dokładnie takie jak światło naturalne. Lampka umożliwia regulację jasności i temperatury barwowej, jest także wyposażona w procesor sygnalizujący stan baterii. Do wyboru jest siedem typów adapterów do zasilania z różnych akumulatorów oraz masa innych akcesoriów.

Całkowita nowość w ofercie Akurat Lighting to CosmoLight - lampa przeznaczona do oświetlania planów zdjęciowych z drona. Lampa o mocy LED 800W ma wymiary ok. 30x30cm i waży nieco ponad 2kg. Lampa wyposażona jest w wymienną optykę, radiowe zdalne sterowanie umożliwiające regulację mocy w zakresie 0-100% i pochylenia lampy w zakresie +/- 90 stopni. Lampa zasilana jest z nowoczesnych akumulatorów Li-Po. W pełni naładowany zestaw akumulatorów o masie 1,5kg umożliwia ok. 17 minut świecenia z pełną mocą. System radiowy monitoruje stopień rozładowania akumulatorów, informuje operatora o ich aktualnym stanie i sygnalizuje z odpowiednim wyprzedzeniem konieczność wymiany akumulatorów.

Do budowy lampy wykorzystano diody typu COB o mocy 100W i doskonałych parametrach. Temperatura barwowa to ok 5300K, CRI powyżej 95, a R9 co najmniej 70. Każda dioda ma autonomiczne chłodzenie sterowane mikroprocesorem. Do budowy lampy wykorzystano nowoczesne materiały, między innymi rurki i pokrywy z włókna węglowego, aby możliwie zmniejszyć masę startową drona. Lampa wraz ze statywem zaprojektowana jest jako podwozie drona. Oprawę testujemy z dronem typu ALTA, ale dostępne będą także adaptery do montażu lampy do innych dronów używanych z kamerami filmowymi, między innymi DJI. Premiera CosmoLight zaplanowana jest na jesień 2017.

W planach firmy są kolejne nowości. Pełna oferta produktów firmy Akurat dostępna jest na stronie: www.beiks.com.pl/Akurat